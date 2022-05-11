Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо

1. Обучаемость. Холанд всегда много забивал, но постоянно что-то менял в игре. Улучшил подыгрыш (с каждым сезоном в полтора раза чаще создает голевые моменты) и количество касаний по всему полю. Слабо играл наверху – тоже улучшил: доля мячей головой и количество выигранных единоборств поднялись аж на 28%.

Плюс то, как он играет при разных тренерах. У «Боруссии» при Холанде их было три. Стиль каждого отличался, но Холанд всегда подстраивался под них и что-то менял в себе. Он зациклен на прогрессе в любых условиях (тут подробнее об этом). И не смотрит, что для этого нужно перепрошить себя.

2. Неконфликтность и минимум самолюбия. Главное, что его отличает от нападающих, которым сложно с Гвардиолой. Все скандалы Холанда связаны с фанатами или игроками чужих команд. И ни одного с партнерами, тренерами, руководством. Холанд максимально лоялен и уважителен к людям, с которыми работает.

Даже когда стало понятно, что он перерос «Боруссию» и недоволен ее уровнем игры – ни одного намека в прессе на то, что ему что-то не нравится. Вообще в том, что он говорит, не прослеживается высокомерия и себялюбия.

И ни один из его тренеров не жаловался, что тот не выполняет установку и играет так, как его не просят. Холанду не нужна свобода самовыражения – он просто хочет приносить пользу и много забивать. То, что нужно Гвардиоле – об этом как раз недавно говорил Патрис Эвра: «Рад, что Пеп не был моим тренером. Потому что он снимает с тебя ответственность. Он говорит все, что тебе нужно сделать. Он меняет тех, кто не выполняет его указаний».