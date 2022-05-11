Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо
Гвардиола объяснял типаж своего идеального нападающего – и это воооообще не Холанд
«Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанда. После ухода Агуэро мы постоянно слышали, что там не хватает чистого нападающего. Теперь он есть!
Но вопрос: нужен ли вообще этому Гвардиоле такой нападающий? Они в его командах либо не приживались (Ибрагимович, Это'о, Манджукич), либо трансформировались, становясь атакующими полузащитниками (Анри, Вилья), либо адаптировались из наконечников в более разносторонних (Левандовски, Агуэро).
Жезуса, который немного забивает и слабо реализует моменты, Гвардиола всегда хвалит и считает чуть ли не идеальным нападающим: «Если в мире футбола есть хоть один человек, заслуживающий всех похвал, то это Габриэль. Он борется за каждый мяч, постоянно помогает команде. Ему не обязательно забивать четыре гола, чтобы мы осознавали его важность. Он один их лучших, кого клуб приобрел при мне».
Слова про Жезуса олицетворяют взгляд на роль нападающего. Гвардиоле важнее их работа на команду, при владении и прессинге, чем то, как они открываются и завершают моменты. Настолько, что «Ман Сити» почти весь сезон играл без номинального нападающего. При этом уровень сохранился и, возможно, даже улучшился.
И вот – «Ман Сити» подписывает Холанда. Классического нападающего-наконечника. Типаж, который не подходит Гвардиоле и его командам.
Холанд практически не участвует во владении. Он отдает в среднем 22 паса за игру – по вовлеченности он хуже 60% нападающих Европы. Выпадает из прессинга или совсем этого не делает – в среднем у него 12 прессинг-действий за игру (76% нападающих делают больше).
Можно сказать так: Холанд действует немного в отрыве от команды. Поэтому «Боруссия» подстраивалась под его качества, трансформировала под него стиль. Становилась более вертикальной командой, нацеленной на быстрые атаки и пасы за спину защитникам. Почему они прощали Холанду его минусы? Потому что он компенсировал все это сумасшедшим количеством голов (61 в 66 матчах лиги).
Но у Гвардиолы все по-другому. Он практически не подстраивается под игроков. Наоборот, они адаптируются к его стилю. Если нет – уходят.
Три причины, которые разрушают весь текст выше
Что тогда с Холандом? «Ман Сити» подписал его, не согласовав с Гвардиолой? Он повторит судьбу Ибрагимовича (его главный кумир) и тоже быстро уйдет? Будет так же, как как Златан, Это'о и Агуэро, спорить и препираться?
Нет, нет, нет. Гвардиола сам хотел форварда и весь сезон говорил о такой необходимости для команды: «Нашему клубу точно нужен новый нападающий. В АПЛ нужно играть с нападающим». Во-вторых, да, сейчас Холанд как игрок похож на Ибрагимовича, Это'о, Агуэро. Но у него есть важные от них отличия. И из-за них помех в работе с Гвардиолой будет гораздо меньше.
1. Обучаемость. Холанд всегда много забивал, но постоянно что-то менял в игре. Улучшил подыгрыш (с каждым сезоном в полтора раза чаще создает голевые моменты) и количество касаний по всему полю. Слабо играл наверху – тоже улучшил: доля мячей головой и количество выигранных единоборств поднялись аж на 28%.
Плюс то, как он играет при разных тренерах. У «Боруссии» при Холанде их было три. Стиль каждого отличался, но Холанд всегда подстраивался под них и что-то менял в себе. Он зациклен на прогрессе в любых условиях (тут подробнее об этом). И не смотрит, что для этого нужно перепрошить себя.
2. Неконфликтность и минимум самолюбия. Главное, что его отличает от нападающих, которым сложно с Гвардиолой. Все скандалы Холанда связаны с фанатами или игроками чужих команд. И ни одного с партнерами, тренерами, руководством. Холанд максимально лоялен и уважителен к людям, с которыми работает.
Даже когда стало понятно, что он перерос «Боруссию» и недоволен ее уровнем игры – ни одного намека в прессе на то, что ему что-то не нравится. Вообще в том, что он говорит, не прослеживается высокомерия и себялюбия.
И ни один из его тренеров не жаловался, что тот не выполняет установку и играет так, как его не просят. Холанду не нужна свобода самовыражения – он просто хочет приносить пользу и много забивать. То, что нужно Гвардиоле – об этом как раз недавно говорил Патрис Эвра: «Рад, что Пеп не был моим тренером. Потому что он снимает с тебя ответственность. Он говорит все, что тебе нужно сделать. Он меняет тех, кто не выполняет его указаний».
3. Холанд еще не сформировался как игрок – и это то, что нужно Гвардиоле. Ибрагимовичу и Агуэро было по 28, Это'о – 27, когда они начинали работать с Гвардиолой. Каждый на тот момент уже закаменел и состоялся как футболист.
Холанду – 21. Да, он много забивает и его обсуждает весь футбол, но пока его главный титул – всего лишь Кубок Германии. Пока что он молодой нападающий с большим потенциалом. А Гвардиола – лучший или один из тренеров мира с отдельной комнатой трофеев.
Статус Холанда и его характер идеально подходят Гвардиоле. Но по игровой стилистики он слишком далек от «Ман Сити». Поэтому в новом сезоне мы точно увидим изменения в стиле. Причем в обе стороны: будут меняться и Холанд, и команда. Холанд на высоком уровне открывается за спину, давит на оборону, чует голы и реализует. Этих качеств нет ни у кого в «Ман Сити». Команде нужен такой игрок, и она должна помочь ему адаптироваться – в первую очередь тем, что поменяется сама.