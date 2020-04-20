Футбол
Криштиану Роналду
Диего Коста
Лионель Месси
Марко Ройс
Эрлинг Холанд
Диего Марадона
Гжегож Крыховяк
Ахмед Муса
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Комментарии:
4
#Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Эрлинг Холанд #Диего Марадона #Гжегож Крыховяк #Марко Ройс #Ахмед Муса #Диего Коста

Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»

20 апреля, 17:06

globallookpress.com

В этом тесте из четырех футболистов вы должны найти лишнего. Предупреждаем, что сложно догадаться, по какому признаку мы сгруппировали игроков. Пишите в комментах, какой у вас результат.

Комментарии (4)
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Роман Малахов
20 апреля, 22:45

Чушь невероятная

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Роман Абрамов
22 апреля, 03:50

Почему?

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ЧЕПИГБАШИР
20 апреля, 20:32

ИДИОТСКИЙ ТЕСТ!

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Роман Абрамов
22 апреля, 03:50

Почему?

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Все теги
#Футбол
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#Эрлинг Холанд
#Диего Марадона
#Гжегож Крыховяк
#Марко Ройс
#Ахмед Муса
#Диего Коста