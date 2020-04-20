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#Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Эрлинг Холанд #Диего Марадона #Гжегож Крыховяк #Марко Ройс #Ахмед Муса #Диего Коста
Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»
20 апреля, 17:06
В этом тесте из четырех футболистов вы должны найти лишнего. Предупреждаем, что сложно догадаться, по какому признаку мы сгруппировали игроков. Пишите в комментах, какой у вас результат.