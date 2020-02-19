Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
ПСЖ
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Лига чемпионов #Боруссия Д #ПСЖ

Холанд так обожает Лигу чемпионов, что ставит ее гимн на будильник

19 февраля, 11:21

Холанд и Лига чемпионов – это любовь, которая открылась болельщикам буквально в этом сезоне. В ЛЧ у Холанда всего 7 матчей (6 за «Зальцбург», 1 за «Боруссию»), но уже 10 голов – и это вообще-то рекорд.

Эрлинг Холанд стал известен широкой массе болельщиков благодаря игре в Лиге чемпионов. А недавно он признался – он фанатеет от этого турнира.

В ноябре он сказал: «Для меня каждая игра важна. Но особенно я люблю Лигу чемпионов. Это невероятно – выходить под гимн ЛЧ. Думаю, это особенный момент в карьере каждого игрока».

Сейчас – новая фраза о любви к Лиге чемпионов. Холанд настолько фанатеет от ЛЧ, что поставил ее гимн на будильник и просыпается под него каждое утро. «Это последняя песня, которая мне разонравится. Я просыпаюсь под нее каждое утро, поэтому каждый новый день начинается для меня великолепно», – говорит Холланд.

Просто посмотрите на его эмоции во время гимна ЛЧ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
А тут рассказываем о главном моменте матча «Боруссии» и «ПСЖ»:
Свой супергол «ПСЖ» Холанд забил с паса Рейны. Говорят, их отцы играли в одном клубе, но эта история – миф
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