Холанд так обожает Лигу чемпионов, что ставит ее гимн на будильник

Холанд и Лига чемпионов – это любовь, которая открылась болельщикам буквально в этом сезоне. В ЛЧ у Холанда всего 7 матчей (6 за «Зальцбург», 1 за «Боруссию»), но уже 10 голов – и это вообще-то рекорд.

Эрлинг Холанд стал известен широкой массе болельщиков благодаря игре в Лиге чемпионов. А недавно он признался – он фанатеет от этого турнира.

В ноябре он сказал: «Для меня каждая игра важна. Но особенно я люблю Лигу чемпионов. Это невероятно – выходить под гимн ЛЧ. Думаю, это особенный момент в карьере каждого игрока».

Сейчас – новая фраза о любви к Лиге чемпионов. Холанд настолько фанатеет от ЛЧ, что поставил ее гимн на будильник и просыпается под него каждое утро. «Это последняя песня, которая мне разонравится. Я просыпаюсь под нее каждое утро, поэтому каждый новый день начинается для меня великолепно», – говорит Холланд.

Просто посмотрите на его эмоции во время гимна ЛЧ.