Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»

Opta посчитала, что Холанду понадобилось 183 секунды на стартовый гол в Бундеслиге. Хет-трик занял у него всего 23 минуты с момента выхода на поле. Интересно, что Холанд был единственным номинальным форвардом «Боруссии» в заявке на этот матч. Пако Алькасер на игру с «Аугсбургом» не полетел – Sport Bild писал, что он близок к уходу в другой клуб.

Дебют Холанда – почти полная копия первой игры в Бундеслиге у Обамеянга. В августе 2013 года «Боруссия» тоже играла с «Аугсбургом», а для Обамеянга это был первый матч Бундеслиге после перехода. Его выпустили в старте – Обамеянг вкатил три мяча. Разница с Холандом только в игровом времени. Получается, что достижение нового форварда «Боруссии» еще ценнее.

Первый матч Холанда в «Боруссии» подтвердил его же слова после перехода: «Они просто пошли прямо и сказали: «Мы нуждаемся в вас, нам нравится ваш стиль игры, и мы хотим, чтобы вы были здесь. Мне понравилось, как они говорили со мной тогда, и это то, что заставило меня подписать контракт. Я просто чувствовал, что я и Дортмунд были бы хорошей партией».

Так Холанд получил выход на новый уровень, а «Боруссия» – забивного таланта. Союз заработал с первого матча.