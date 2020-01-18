Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»
Мы на «Голе» уже рассказывали большую историю об Эрлинге Холанде. В этом сезоне он удивил кучей голов в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга». За полгода все окончательно убедились: Холанду уже сейчас пора переходить в топ-клуб. Из его зимних поездок по миру устроили целое шоу со слежками. Сам Холанд выбирал из десятка вариантов, но остановился на «Боруссии».
«Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его на все 45. Все эмоции Холанда от этого перехода идеально описывает один кадр из его инстаграма. Так Холанд предвкушал новое испытание.
Перед игрой с «Аугсбургом» Холанд был эмоциональным – много улыбался и смеялся. Его не смутило даже место на скамейке. Помощь Холанда понадобилась «Боруссии» во втором тайме. Команда проигрывала «Аугсбургу» со счетом 1:3. Стоило выйти Холанду – все перевернулось. Холанд оформил хет-трик , а «Боруссия» выиграла матч со счетом 5:3.
«Можно подумать, что он это подозревал», – сразу написали в твиттере «Боруссии». К посту как раз и приложили фотографию Холанда перед игрой. 17 сентября 2019 года Холанд оформил хет-трик тремя первыми ударами в дебютном матче в Лиге чемпионов. 18 января – такие же три гола, но уже тремя первыми ударами в Бундеслиге.
Opta посчитала, что Холанду понадобилось 183 секунды на стартовый гол в Бундеслиге. Хет-трик занял у него всего 23 минуты с момента выхода на поле. Интересно, что Холанд был единственным номинальным форвардом «Боруссии» в заявке на этот матч. Пако Алькасер на игру с «Аугсбургом» не полетел – Sport Bild писал, что он близок к уходу в другой клуб.
Дебют Холанда – почти полная копия первой игры в Бундеслиге у Обамеянга. В августе 2013 года «Боруссия» тоже играла с «Аугсбургом», а для Обамеянга это был первый матч Бундеслиге после перехода. Его выпустили в старте – Обамеянг вкатил три мяча. Разница с Холандом только в игровом времени. Получается, что достижение нового форварда «Боруссии» еще ценнее.
Первый матч Холанда в «Боруссии» подтвердил его же слова после перехода: «Они просто пошли прямо и сказали: «Мы нуждаемся в вас, нам нравится ваш стиль игры, и мы хотим, чтобы вы были здесь. Мне понравилось, как они говорили со мной тогда, и это то, что заставило меня подписать контракт. Я просто чувствовал, что я и Дортмунд были бы хорошей партией».
Так Холанд получил выход на новый уровень, а «Боруссия» – забивного таланта. Союз заработал с первого матча.