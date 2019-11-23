«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра

«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» со счетом 3:3 в 12 туре Бундеслиги.

До игры все было так:

«Падерборн» шел последним в Бундеслиге. У команды было четыре очка при единственной победе на весь сезон. «Боруссия» была шестой, но от второго места ее отделяли всего два очка.

В октябре «Падерборн» победил «Фортуну» (2:0), но вся осень складывается для клуба максимально неудачно в плане атаки. В октябре команда забила только три мяча, в ноябре до игры с «Боруссией» не забивала вообще.

Если «Боруссия» и проигрывала, то всегда получала много голов. «Униону» команда уступила со счетом 1:3, «Баварии» – 0:4. «Падерборн» ни разу в сезоне не забивал больше двух голов за матч.

События во время матча – сплошная неожиданность: