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«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра
23 ноября 2019, 00:34
Сразу ловите выражение лица главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра. Дальше объясним контекст.
«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» со счетом 3:3 в 12 туре Бундеслиги.
До игры все было так:
- «Падерборн» шел последним в Бундеслиге. У команды было четыре очка при единственной победе на весь сезон. «Боруссия» была шестой, но от второго места ее отделяли всего два очка.
- В октябре «Падерборн» победил «Фортуну» (2:0), но вся осень складывается для клуба максимально неудачно в плане атаки. В октябре команда забила только три мяча, в ноябре до игры с «Боруссией» не забивала вообще.
- Если «Боруссия» и проигрывала, то всегда получала много голов. «Униону» команда уступила со счетом 1:3, «Баварии» – 0:4. «Падерборн» ни разу в сезоне не забивал больше двух голов за матч.
События во время матча – сплошная неожиданность:
- «Боруссия» получила три мяча уже в первом тайме. Дубль оформил полузащитник Мамба. До этого он забивал в играх с «Фрайбургом» и «Байером», но оба этих матча «Падерборн» проиграл.
- Все замены «Боруссия» сделала уже к 46-й минуте. В конце первого тайма из-за травмы поменяли Пако, дальше на замену вышли Азар и Хакими. У «Падерборна» тоже была вынужденная замена в первой половине.
- Второй тайм «Боруссия» провела намного сильнее, поэтому и спаслась. Санчо и Витсель забили два мяча, Ройс попал в перекладину, а потом вкатил третий гол на 93-й минуте. Так «Боруссия» избежала третьего поражения в сезоне, а «Падерборн» упустил возможность догнать «Кельн».
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