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#Боруссия Д #Футбол #Бундеслига #Падерборн

«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра

23 ноября 2019, 00:34

Сразу ловите выражение лица главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра. Дальше объясним контекст.

dpa/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

dpa/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» со счетом 3:3 в 12 туре Бундеслиги.

До игры все было так:

  • «Падерборн» шел последним в Бундеслиге. У команды было четыре очка при единственной победе на весь сезон. «Боруссия» была шестой, но от второго места ее отделяли всего два очка.
  • В октябре «Падерборн» победил «Фортуну» (2:0), но вся осень складывается для клуба максимально неудачно в плане атаки. В октябре команда забила только три мяча, в ноябре до игры с «Боруссией» не забивала вообще.
  • Если «Боруссия» и проигрывала, то всегда получала много голов. «Униону» команда уступила со счетом 1:3, «Баварии» – 0:4. «Падерборн» ни разу в сезоне не забивал больше двух голов за матч.

События во время матча – сплошная неожиданность:

  • «Боруссия» получила три мяча уже в первом тайме. Дубль оформил полузащитник Мамба. До этого он забивал в играх с «Фрайбургом» и «Байером», но оба этих матча «Падерборн» проиграл.
  • Все замены «Боруссия» сделала уже к 46-й минуте. В конце первого тайма из-за травмы поменяли Пако, дальше на замену вышли Азар и Хакими. У «Падерборна» тоже была вынужденная замена в первой половине.
  • Второй тайм «Боруссия» провела намного сильнее, поэтому и спаслась. Санчо и Витсель забили два мяча, Ройс попал в перекладину, а потом вкатил третий гол на 93-й минуте. Так «Боруссия» избежала третьего поражения в сезоне, а «Падерборн» упустил возможность догнать «Кельн».
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