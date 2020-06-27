Падерборн

Падерборн
Paderborn
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scp07.de
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Германия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
39
Себастьян Василиадис С. Василиадис 		Пол 24 30 1 0 9 0
22
Кристофер Антви-Адджей К. Антви-Адджей 		Пол 28 28 1 2 2 0
29
Джамилу Коллинс Д. Коллинс 		Защ 27 28 1 2 8 0
8
Клаус Гясула К. Гясула 		Пол 32 28 2 1 16 0
17
Леопольд Цингерле Л. Цингерле 		Вра 28 27 0 0 1 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Вердер
34 8 7 19 42:69 31
17
Фортуна
34 6 12 16 36:67 30
18
Падерборн
34 4 8 22 37:74 20
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Результаты
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 2
Падерборн
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
34 тур
Айнтрахт
3
Падерборн
2
Германия. Бундеслига , 34 тур
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Падерборн
1 : 3
Боруссия
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
33 тур
Падерборн
1
Боруссия
3
Германия. Бундеслига , 33 тур
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Унион
1 : 0
Падерборн
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
32 тур
Унион
1
Падерборн
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
Падерборн
1 : 5
Вердер
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
31 тур
Падерборн
1
Вердер
5
Германия. Бундеслига , 31 тур
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Падерборн
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
30 тур
РБ Лейпциг
1
Падерборн
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
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