Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
39Себастьян Василиадис С. Василиадис
|Пол
|24
|30
|1
|0
|9
|0
|
22Кристофер Антви-Адджей К. Антви-Адджей
|Пол
|28
|28
|1
|2
|2
|0
|
29Джамилу Коллинс Д. Коллинс
|Защ
|27
|28
|1
|2
|8
|0
|
8Клаус Гясула К. Гясула
|Пол
|32
|28
|2
|1
|16
|0
|
17Леопольд Цингерле Л. Цингерле
|Вра
|28
|27
|0
|0
|1
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|34
|8
|7
|19
|42:69
|31
|
17
|34
|6
|12
|16
|36:67
|30
|
18
|34
|4
|8
|22
|37:74
|20
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