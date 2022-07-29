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Айнхайт Вернигероде
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Айнхайт Вернигероде
Вернигероде
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Германия
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Ближайшие матчи
29.07.2022
29 июля 2022
пт
-:-
Айнхайт Вернигероде
-:-
Падерборн
29.07.2022
29 июля 2022
пт
-:-
Германия. Кубок , 1/32 финала
Айнхайт Вернигероде
-
Падерборн
-
Германия. Кубок , 1/32 финала
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