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За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду

15 мая, 21:25

На сайте Бундеслиги появилась картинка, которая поможет вам понять, какую команду нужно поддерживать. Перевели ее для вас. 

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  • «Helau!» – приветствие участников карнавала в Майнце и Дюссельдорфе. «Alaaf!» – это можно услышать на карнавале в Кельне.
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#Кельн
#Майнц
#РБ Лейпциг
#Фортуна
#Аугсбург
#Байер
#Вольфсбург
#Падерборн
#Унион Берлин
#Фрайбург
#Хоффенхайм
#Шальке