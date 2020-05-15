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За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
15 мая, 21:25
На сайте Бундеслиги появилась картинка, которая поможет вам понять, какую команду нужно поддерживать. Перевели ее для вас.
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- «Helau!» – приветствие участников карнавала в Майнце и Дюссельдорфе. «Alaaf!» – это можно услышать на карнавале в Кельне.
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