Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
27Робин Центнер Р. Центнер
|Вра
|27
|32
|0
|0
|1
|0
|
30Силвэн Видмер С. Видмер
|Защ
|29
|32
|3
|4
|1
|0
|
16Штефан Белл Ш. Белл
|Защ
|30
|31
|1
|0
|8
|0
|
29Жонатан Буркардт Ж. Буркардт
|Нап
|21
|31
|10
|2
|0
|0
|
9Карим Онисиво К. Онисиво
|Нап
|30
|28
|4
|7
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|32
|14
|9
|9
|43:41
|51
|
8
|32
|13
|7
|12
|55:51
|46
|
9
|32
|12
|6
|14
|46:42
|42
|
10
|32
|10
|10
|12
|42:46
|40
|
11
|31
|11
|6
|14
|34:46
|39
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