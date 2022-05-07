Майнц

Майнц
Mainz
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
27
Робин Центнер Р. Центнер 		Вра 27 32 0 0 1 0
30
Силвэн Видмер С. Видмер 		Защ 29 32 3 4 1 0
16
Штефан Белл Ш. Белл 		Защ 30 31 1 0 8 0
29
Жонатан Буркардт Ж. Буркардт 		Нап 21 31 10 2 0 0
9
Карим Онисиво К. Онисиво 		Нап 30 28 4 7 0 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Герта
-:-
Майнц
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Герта
-
Майнц
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Майнц
-:-
Айнтрахт
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Майнц
-
Айнтрахт
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Унион
32 14 9 9 43:41 51
8
Хоффенхайм
32 13 7 12 55:51 46
9
Майнц
32 12 6 14 46:42 42
10
Айнтрахт
32 10 10 12 42:46 40
11
Бохум
31 11 6 14 34:46 39
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Майнц
3 : 1
Бавария
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Майнц
3
Бавария
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
22.04.2022 22 апр. 2022 пт 21:30
Вольфсбург
5 : 0
Майнц
22.04.2022 22 апр. 2022 пт 21:30
31 тур
Вольфсбург
5
Майнц
0
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Штутгарт
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
30 тур
Майнц
0
Штутгарт
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Кельн
3 : 2
Майнц
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Кельн
3
Майнц
2
Германия. Бундеслига , 29 тур
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 19:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 19:30
26 тур
Аугсбург
2
Майнц
1
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