Игрок «Майнца» установил рекорд Бундеслиги по скорости, разогнавшись до 36,6 км/ч

Это защитник Джерри Сен-Жюст. В матче «Майнца» против «Униона» он сделал рекордный рывок Бундеслиги.

Предыдущий рекорд принадлежал Альфонсо Дэвису из «Баварии» – 36,5 км/ч, такой же показатель был и у Ашрафа Хакими. С момента начала сбора данных (с 2011 года) скорость Сен-Жюст 36,6 км/ч – абсолютный рекорд.

Сен-Жюст – 24-летний голландец из «Херенвена» и «Фейеноорда». Он третий сезон подряд выступает за «Майнц».