Бундеслига
Джерри Сен-Жюст
Майнц
Игрок «Майнца» установил рекорд Бундеслиги по скорости, разогнавшись до 36,6 км/ч
42 минуты назад
Это защитник Джерри Сен-Жюст. В матче «Майнца» против «Униона» он сделал рекордный рывок Бундеслиги.
Предыдущий рекорд принадлежал Альфонсо Дэвису из «Баварии» – 36,5 км/ч, такой же показатель был и у Ашрафа Хакими. С момента начала сбора данных (с 2011 года) скорость Сен-Жюст 36,6 км/ч – абсолютный рекорд.
Сен-Жюст – 24-летний голландец из «Херенвена» и «Фейеноорда». Он третий сезон подряд выступает за «Майнц».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые