Альфонсо Дэвис

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Футбол
«Бавария» исключила 21-летнего Дэвиса из состава из-за проблем с сердцем. Они начались после перенесенного коронавируса
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
#Футбол
Футбол
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
#Килиан Мбаппе
Футбол
Премьер-министр Канады поздравил Дэвиса с победой в ЛЧ. Тот попросил его пустить в страну
#Альфонсо Дэвис
Футбол
Месси и Роналду впервые оказались на одной обложке компьютерной игры
#Лионель Месси
Футбол
Альфонсо Дэвис – первый канадец, который победил в Лиге чемпионов
#Альфонсо Дэвис
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Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
Дэвис из «Баварии» – 🚀
#Альфонсо Дэвис
«Бавария» показывает, как работать во время коронавируса: продлила три контракта и нашла помощника тренеру
#Бавария
От лагеря беженцев в Африке до звезды тиктока – это путь молодого канадца из «Баварии»
#Альфонсо Дэвис
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