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#Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Роберт Левандовски #Мануэль Нойер #Серхио Рамос #Вирджил ван Дейк #Кевин Де Брюйне #Йозуа Киммих #Альфонсо Дэвис #Трент Александер-Арнольд #Тьяго Алькантара

Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS

06 декабря, 15:52

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) показала символическую сборную 2020 года.

Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS

Так выглядит символическая сборная:

Вратарь: Нойер («Бавария»)

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рамос («Реал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Дэвис («Бавария»)

Полузащитники: Киммих («Бавария»), Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), де Брюйне («Ман Сити»)

Форварды: Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»)

IFFHS

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты о героях
Месси против Роналду – главный сюжет этой Лиги чемпионов
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
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#Футбол
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#Роберт Левандовски
#Мануэль Нойер
#Серхио Рамос
#Вирджил ван Дейк
#Кевин Де Брюйне
#Йозуа Киммих
#Альфонсо Дэвис
#Трент Александер-Арнольд
#Тьяго Алькантара