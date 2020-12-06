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Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
06 декабря, 15:52
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) показала символическую сборную 2020 года.
Нойер – лучший вратарь 2020 года по версии IFFHS
Так выглядит символическая сборная:
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рамос («Реал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Дэвис («Бавария»)
Полузащитники: Киммих («Бавария»), Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), де Брюйне («Ман Сити»)
Форварды: Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»)
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