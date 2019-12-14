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Роберт Левандовски
№9
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля, 20:36
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
26 февраля, 01:07
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января, 20:50
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
#Роберт Левандовски
21 октября 2019, 13:30
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
02 октября 2019, 00:59