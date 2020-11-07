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Роберт Левандовски
№9
Нападающий
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Команда
Бавария
Возраст
32
Рост
185
Вес
79
Обладатель четырех сертификатов Книги рекордов Гиннеса. Он оформил самый быстрый хет-трик, покер и пента-трик, а также получил грамоту как игрок, вышедший на замену и забивший пять голов в одной игре.
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🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта
#Польша
31 мая, 19:50
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
#Роберт Левандовски
07 апреля, 23:53
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января, 22:15
Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»
#Эрлинг Холанд
07 ноября 2020, 23:31
У Гнабри все ЛЧ-голы случились не в Мюнхене, а его дуэт с Левандовски забивает как Роналду-Бэйл
#Серж Гнабри
20 августа 2020, 00:43
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля 2020, 20:36
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
#Роберт Левандовски
21 октября 2019, 13:30
Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей
#Бавария
09 августа 2020, 01:12
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
18 июля 2020, 19:45
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
26 февраля 2020, 01:07
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января 2020, 20:50
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
02 октября 2019, 00:59