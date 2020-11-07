Роберт Левандовски №9 Нападающий Подписаться

Команда Бавария

Возраст 32

Рост 185

Вес 79

Обладатель четырех сертификатов Книги рекордов Гиннеса. Он оформил самый быстрый хет-трик, покер и пента-трик, а также получил грамоту как игрок, вышедший на замену и забивший пять голов в одной игре.