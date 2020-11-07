Эрлинг Холанд
Бундеслига
Футбол
Роберт Левандовски
Марко Ройс
Бавария
Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бавария #Бундеслига #Роберт Левандовски #Боруссия Д #Марко Ройс

Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»

07 ноября, 23:31
Илья Егоров

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

«Бавария» и «Боруссия» устроили триллер в очном матче:

  • Пять мячей на двоих.
  • Главный герой – Левандовски. Гол и голевая.
  • У «Баварии» две травмы за матч – Боатенг и Киммих.
  • Левандовски забил 13-й гол в последних восьми матчах за «Баварию».
  • Другой яркий персонаж – Эрлинг Холанд. У него после матча с «Баварией» шесть голов в шести играх за «Боруссию» в этом сезоне Бундеслиги.

Так развивался матч:

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 45
Холанд 83
2:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алаба 45
Левандовски 48
Сане 80

Так развивался матч:

Под конец матча, когда «Бавария» вела со счетом 3:2, у Марко Ройса был классный момент:

1. Рафа Геррейру убежал по левому флангу и навесил в штрафную.

2. В штрафной один был Ройс. Мяч идеально лег ему на ногу, но он пробил выше ворот.

Видео момента:

Холанд сначала поутешал Ройса, но потом камеры показали другой момент – как он наехал на Ройса и потыкал пальцем в висок.

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