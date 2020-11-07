Эрлинг Холанд
Бундеслига
Футбол
Роберт Левандовски
Марко Ройс
Бавария
Боруссия Д
Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»
07 ноября, 23:31
«Бавария» и «Боруссия» устроили триллер в очном матче:
- Пять мячей на двоих.
- Главный герой – Левандовски. Гол и голевая.
- У «Баварии» две травмы за матч – Боатенг и Киммих.
- Левандовски забил 13-й гол в последних восьми матчах за «Баварию».
- Другой яркий персонаж – Эрлинг Холанд. У него после матча с «Баварией» шесть голов в шести играх за «Боруссию» в этом сезоне Бундеслиги.
Так развивался матч:
Так развивался матч:
Под конец матча, когда «Бавария» вела со счетом 3:2, у Марко Ройса был классный момент:
1. Рафа Геррейру убежал по левому флангу и навесил в штрафную.
2. В штрафной один был Ройс. Мяч идеально лег ему на ногу, но он пробил выше ворот.
Видео момента:
Холанд сначала поутешал Ройса, но потом камеры показали другой момент – как он наехал на Ройса и потыкал пальцем в висок.
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