Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»

Так развивался матч:

Под конец матча, когда «Бавария» вела со счетом 3:2, у Марко Ройса был классный момент:

1. Рафа Геррейру убежал по левому флангу и навесил в штрафную.

2. В штрафной один был Ройс. Мяч идеально лег ему на ногу, но он пробил выше ворот.

Видео момента: