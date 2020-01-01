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Бавария
Мюнхен
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Страна
Германия
Стадион
Альянц Арена
Тренер
Ханс-Дитер Флик
Х. Флик
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Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
22 мая, 19:32
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
#Бавария
31 мая, 19:11
У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы
#Леон Горецка
31 мая, 09:30
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
#Томас Мюллер
30 мая, 23:40
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая, 13:35
Дэвис из «Баварии» – 🚀
#Альфонсо Дэвис
27 мая, 00:50
Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом
#Йозуа Киммих
26 мая, 23:48
Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
#Бавария
26 мая, 23:18
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