«Бавария» нащелкала 12 голов клубу из пятого дивизиона. Он не играл в Кубке с 1987-го, а игроки заранее договорились, с кем из звезд поменяются майками

25 августа в рамках 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» встречалась с «Бремером». Нет, не «Бременом», а «Бремером». Не слышали никогда о таком клубе? Неудивительно. Он из пятого дивизиона Германии. «Бремер» играет в Кубке Германии лишь в десятый раз. И последний раз до этого был в сезоне-1986/87.

«Бремер» основан 1 января 1906 года – и у него даже есть неофициальный слоган: «Не в Бундеслиге с 1963 года (год основания лиги)». Как команда готовилась к важной игре против чемпиона? Потренировалась, погуляла по набережной, пообедала, а потом села в фойе гостиницы и немного поболтала. Их сильнейший нападающий Ламин Диоп даже сказал, что игроки заранее договорились, с кем из «Баварии» меняются майками – чтобы не было пересечений.

«Бремер» хорошо подготовился благодаря матчу. Во-первых, благодаря жеребьевке нашел титульного спонсора. Во-вторых, продал права на показ трансляций за пределы Германии. Президент клуба даже рассчитывал на 4 млн зрителей у экранов по всему миру.