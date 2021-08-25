«Бавария» нащелкала 12 голов клубу из пятого дивизиона. Он не играл в Кубке с 1987-го, а игроки заранее договорились, с кем из звезд поменяются майками
25 августа в рамках 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» встречалась с «Бремером». Нет, не «Бременом», а «Бремером». Не слышали никогда о таком клубе? Неудивительно. Он из пятого дивизиона Германии. «Бремер» играет в Кубке Германии лишь в десятый раз. И последний раз до этого был в сезоне-1986/87.
«Бремер» основан 1 января 1906 года – и у него даже есть неофициальный слоган: «Не в Бундеслиге с 1963 года (год основания лиги)». Как команда готовилась к важной игре против чемпиона? Потренировалась, погуляла по набережной, пообедала, а потом села в фойе гостиницы и немного поболтала. Их сильнейший нападающий Ламин Диоп даже сказал, что игроки заранее договорились, с кем из «Баварии» меняются майками – чтобы не было пересечений.
«Бремер» хорошо подготовился благодаря матчу. Во-первых, благодаря жеребьевке нашел титульного спонсора. Во-вторых, продал права на показ трансляций за пределы Германии. Президент клуба даже рассчитывал на 4 млн зрителей у экранов по всему миру.
Изначально «Бавария» хотела вообще перенести матч в Мюнхен, но Немецкий футбольный Союз запретил. Поэтому матч состоялся на стадионе, где нет места для прессы, где маленькие судейские комнаты, а раздевалки напоминают школьные.
И счет получился соответствующий в пользу «Баварии».
Главные моменты и факты про матч:
• Несмотря на статус соперника, только половину состава «Баварии» составляли резервисты и игроки скамейки. Зюле, Киммих, Мюллер, Сане и Гнабри довольно часто появляются на поле – они вышли в этой встрече с первых минут.
• Главный герой. Возможно, Эрик Шупо-Мотинг. У него покер и три ассиста.
• Это вторая победа «Баварии» в топе самых крупных в истории клуба. Самый большой счет был в 1997 году – 16:1 против «Вальдберга» на ранних стадия Кубка Германии.
• У игроков «Бремера» был классный настрой на игру. Тренер Бенджамен Эта: «Я надеюсь, мы не сыграем в автобус. Ну и не пропустим больше трех-четырех мячей. Хотя, ладно, я согласен на пять».
Вратарь Мальте Зееман сказал: «Было бы неплохо просто сыграть против классной команды и проиграть с разницей в однозначное число».
Прогнозы не сбылись.
• По ходу матча «Бремер» сменил вратаря. Зееман пропустил восемь мячей. Вышедший на его место Оле Бар – еще четыре.
• Все защитники «Бремера», вышедшие на поле с первых минут, запомнились каким-то действием. Двое – ушли на замену. Один (Уго Нобиле) получил красную карточку. Другой – забил гол в свои ворота.
Когда Нобиле уходил с поля, он показывал трибунам сердечко. Фанаты же аплодировали ему и скандировали его имя.
• Что было после финального свистка? Фанаты прорывались на поле.