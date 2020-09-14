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Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
# новости спорта
«Рот-Вайсс» выбил «Байер» из Кубка Германии. Это клуб из 4-го дивизиона, который впервые за 27 лет сыграет в четвертьфинале
03 февраля, 00:40
«Бавария» вылетела от клуба второй лиги в Кубке
14 января, 11:06
У Флика лучший дебютный год в истории топ-10 лиг. В среднем он набирал 2,77 очка за игру
07 ноября 2020, 18:05
«Шальке» не выигрывал 21 матч подряд. Выиграл − впервые за девять месяцев
04 ноября 2020, 02:37
Ройс забил через три секунды после выхода на замену – рекорд Кубка Германии
16 сентября 2020, 10:09
«Герта» проиграла матч Кубка Германии со счетом 4:5
11 сентября 2020, 23:51
Левандовски стал лучшим бомбардиром в каждом из трех выигранных турниров сезона и везде забил больше гола за игру. Это первый случай в истории
24 августа 2020, 05:05
«Бавария» не проиграла ни одного матча в 2020 году. Прямо сейчас идет серия из 21 победы подряд во всех турнирах
24 августа 2020, 00:28