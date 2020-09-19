«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
«Бавария» принимала «Шальке» в первом туре нового сезона Бундеслиги. Если вдруг вы не в курсе, вот чем все закончилось:
• Это был первый матч «Баварии» после победного финала Лиги чемпионов.
• Хет-трик у Сержа Гнабри, забивали еще пять игроков. Знаковый мяч у Роберта Левандовски (стал вторым в истории клуба по голам в Бундеслиге – 163), юбилейный – у Томаса Мюллера (200-й во всех турнирах).
• Лерой Сане перешел из «Ман Сити» летом за 45 миллионов евро. Дебютный матч – против первого клуба во взрослой карьере. Сане дважды ассистировал Гнабри, потом забил и сам.
Заменившись, смеялся над шутками на скамейке, пока в ворота родного клуба влетал восьмой гол.
• Кстати, мяч этот забил 17-летний Джамал Мусиала. В июне – самый юный дебютант «Баварии» в истории Бундеслиги, в сентябре – самый юный автор гола.
• Левандовски еще и отдал голевой пас рабоной. Как красиво:
• Бедный «Шальке». Последний раз он выигрывал матч Бундеслиги 17 января, причем обыграл будущего участника ЛЧ – менхенгладбахскую «Боруссию». Потом было 0:5 от «Баварии», с этого и началась длиннющая безвыигрышная серия численностью в 17 матчей и 45 пропущенных голов за этот период.
• А «Бавария» второй раз за последние несколько недель укатала соперника восемью голами. Не забыли же про «Барселону»?
• У «Баварии» «Шальке» последний раз выигрывал в декабре 2010-го – 2:0. Забивали тогда будущие игроки РПЛ – Хурадо и Хеведес, а ворота «Шальке» защищал Нойер.
Не топ-5, а какой-то двор.