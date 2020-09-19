«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток

• Это был первый матч «Баварии» после победного финала Лиги чемпионов.

• Хет-трик у Сержа Гнабри, забивали еще пять игроков. Знаковый мяч у Роберта Левандовски (стал вторым в истории клуба по голам в Бундеслиге – 163), юбилейный – у Томаса Мюллера (200-й во всех турнирах).

• Лерой Сане перешел из «Ман Сити» летом за 45 миллионов евро. Дебютный матч – против первого клуба во взрослой карьере. Сане дважды ассистировал Гнабри, потом забил и сам.