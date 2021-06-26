Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет

«Давид Алаба – наш бог», – говорил тогда Гвардиола. – « Он уже сыграл почти на всех десяти возможных позициях ». Сам Алаба тогда просто кайфовал от работы с Пепом: «Я счастлив играть где угодно».

У Анчелотти он играл и слева, и в центре обороны. При Коваче – левого защитника. Последние полтора сезона при Флике – центрального защитника. Но так сложились условия: у «Баварии» были либо травмированы, либо нестабильны центральные. И появился левый – Альфонсо Дэвис.

Марти Перарнау – автор книги «Эволюция Гвардиолы» – писал в ней: «Алаба был джокером у Пепа. Игроком, которого можно использовать где угодно. Он мог играть везде и в любой роли – в зависимости от соперника и плана на игру».

Так. А есть позиция, где Алабе удобнее всего?

В 2015-м он говорил: « Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите . Но меня используют везде – и я готов играть везде. Думаю, я доказал, что могу быть центральным защитником, хотя это не совсем моя любимая позиция. Чувствую себя лучше слева, либо в центре полузащиты. В будущем мне бы хотелось найти позицию, где я буду действовать постоянно».