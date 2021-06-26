Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
Перед Евро-2020 главный тренер Австрии Франко Фода скрывал, на какой позиции сыграет лучший в команде – Давид Алаба: «Мы уже решили, где он будет действовать, и обговорили это с ним. Но сейчас не расскажем об этом».
В первых двух играх Алаба был центральным защитником, в третьей – сыграл слева в обороне. В этих трех матчах отдал две голевые. Где сыграет Алаба в плей-офф – загадка, потому что он может практически везде.
За карьеру он играл на семи разных позициях:
• Левый защитник – 252 матча.
• Центральный защитник – 120.
• Центральный полузащитник – 103.
• Левый полузащитник – 33.
• Опорный полузащитник – 7.
• Атакующий полузащитник – 7
• Правый полузащитник – 7.
У каждого тренера Алаба играл по-разному и в разных позициях. Гвардиола называл его богом – за универсальность
Когда Алабе было 16, он перешел из родной «Аустрии» в «Баварию». Чаще играл опорника, но уже тогда мог закрыть почти любую позицию. Так было и в первые сезоны в молодежке «Баварии».
Первым привлек в основу ван Гал – и пробовал его на флангах, чаще слева в обороне. Ван Гал говорил, что Алаба – прирожденный левый защитник, даже если сам этого пока не знает. Потом пришел Хайнкес: Алаба стал железно основным игроком и закрепился как раз слева в защите.
Следующим был Гвардиола, который переосмыслил не только роль Алабы, но и в целом позицию крайнего защитника в футболе. Он придумал новый функционал, введя термин «ложный фулбэк» – крайний защитник, который при владении мячом играет в роли опорника.
У Гвардиолы Алаба сначала просто играл ЛЗ, потом освоил роль «ложного фулбэка», периодически становился просто центральным полузащитником, а потом вообще переквалифицировался в ЦЗ.
«Давид Алаба – наш бог», – говорил тогда Гвардиола. – «Он уже сыграл почти на всех десяти возможных позициях». Сам Алаба тогда просто кайфовал от работы с Пепом: «Я счастлив играть где угодно».
У Анчелотти он играл и слева, и в центре обороны. При Коваче – левого защитника. Последние полтора сезона при Флике – центрального защитника. Но так сложились условия: у «Баварии» были либо травмированы, либо нестабильны центральные. И появился левый – Альфонсо Дэвис.
Марти Перарнау – автор книги «Эволюция Гвардиолы» – писал в ней: «Алаба был джокером у Пепа. Игроком, которого можно использовать где угодно. Он мог играть везде и в любой роли – в зависимости от соперника и плана на игру».
Так. А есть позиция, где Алабе удобнее всего?
В 2015-м он говорил: «Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите. Но меня используют везде – и я готов играть везде. Думаю, я доказал, что могу быть центральным защитником, хотя это не совсем моя любимая позиция. Чувствую себя лучше слева, либо в центре полузащиты. В будущем мне бы хотелось найти позицию, где я буду действовать постоянно».
В 2016-м он снова намекнул, что хочет чаще выходить в роли центрального полузащитника: «Я уже несколько раз говорил, что очень счастлив играть, как в сборной – в центре полузащиты. В клубе об этом знают». Забавно, но почти сразу после того высказывания Алабу перевели в сборной Австрии из центра поля на левый фланг полузащиты.
В последнем сезоне (2020/21) Алаба не продлевал контракт с «Баварией». В это время несколько источников писало, что он недоволен не только предложением клуба, но и ролью на поле (ЦЗ). В интервью Алаба намекал, что хочет быть центральным полузащитником: «Чувствую, что тренер ценит меня. В команде много травмированных, поэтому я играю везде, но чаще центрального защитника. В будущем мне бы хотелось регулярно выступать на одной позиции».
При этом Флик и Киммих прямо говорили, что центр обороны лучше всего подходит Алабе.
Флик: «Давид ведет за собой четверку защитников и всегда дает указания. Он проявляет инициативу и берет ответственность. Вы можете слышать, как он разговаривает с игроками во время матчей. Он очень умный игрок. Его развитие в качестве ЦЗ – феноменально. Давид полностью устраивает меня как центральный защитник».
Киммих: «Он выдающийся для меня как левый защитник. Но я думаю, что он один из лучших в мире в центральный защитник. Я сказал это ему. У него потрясающий язык тела, он отлично пасует и сохраняет владение под давлением».
Перед чемпионатом Европы объявили, что Алаба переходит в «Реал». Где он, вероятно, будет играть в центре обороны вместо ушедшего Серхио Рамоса. Не совсем на той позиции, где мечтает. В интервью после перехода он размышлял о своей роли в «Реале» аккуратно:
«Не совсем понимаю, что такое «любимая позиция. Я счастлив играть там, где могу больше всего помочь команде. Думаю, что из центра обороны я имею большое влияние на игру – во всех направлениях. С этой позиции ты хорошо видишь поле, много владеешь мячом и можешь влиять на темп матча».
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Мы спросили у двух экспертов про лучшую для Алабы позицию.
Никита Васюхин – автор «Блокнота» и аналитик «Рубина»: «Думаю, что позиция слева в защите лучше всего ему подходит – там он может давать наибольший диапазон передач. В сборной Австрии он тоже лучше всего подходит на роль ЛЗ».
Николай Дятлов – автор Soccer365 и большой фанат «Баварии»: «Это вечный вопрос, потому что он хорош на разных позициях, но на каждой из них у него хватает слабых сторон. Если брать весь отрезок за последние десять лет, то я бы сказал, что лучший футбол Алаба показывал слева в обороне. Он шикарно подключался к атакам, всегда принимал классные решения, при этом его скорость и интеллект компенсировали огрехи в обороне. Сейчас бы он уступил там Дэвису, поэтому играл в центре. И здесь уже вопрос системы. При Флике с его высоким прессингом и общим доминированием Алаба был очень важен в центре обороны и периодически в полузащите. Все, что касается игры в пас – у него топ. Но именно как защитник Алаба плох. Зато в развитии атак он очень важен и в клубе, и в сборной».