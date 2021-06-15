«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело

В интернете много версий, что именно говорил Арнаутович. Но самой правдоподобной кажется следующая. Арнаутович (его отец серб) кричал в сторону Эзджана Алиоски: «Я трахаю твою албанскую мать!»

Это подтвердила Федерация Северной Македонии, которая попросила УЕФА наказать Арнаутовича: «Мы осуждаем проявление национализма Марко Арнаутовича, который обратился к Эзджану Алиоски после гола».

УЕФА уже завел дело о словах Арнаутовича. Назначен инспектор по этике, который проведет расследование.

У расследования есть еще один повод. Арнаутович часто говорил слово «шиптары». Так обычно пренебрежительно оскорбляют албанцев.

Арнаутович скоро извинился за все в инстаграме: «В эмоциях было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться – особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании.

Хочу сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие».