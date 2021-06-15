«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело
В матче Австрия – Северная Македония Марко Арнаутович забил третий гол на 89-й минуте и что-то эмоционально прокричал. После этого получился главный кадр матча – Давид Алаба схватил Арнаутовича за горло, не давая ему говорить.
В интернете много версий, что именно говорил Арнаутович. Но самой правдоподобной кажется следующая. Арнаутович (его отец серб) кричал в сторону Эзджана Алиоски: «Я трахаю твою албанскую мать!»
Это подтвердила Федерация Северной Македонии, которая попросила УЕФА наказать Арнаутовича: «Мы осуждаем проявление национализма Марко Арнаутовича, который обратился к Эзджану Алиоски после гола».
УЕФА уже завел дело о словах Арнаутовича. Назначен инспектор по этике, который проведет расследование.
У расследования есть еще один повод. Арнаутович часто говорил слово «шиптары». Так обычно пренебрежительно оскорбляют албанцев.
Арнаутович скоро извинился за все в инстаграме: «В эмоциях было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться – особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании.
Хочу сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие».
Позже Эзджан Алиоски рассказал, что Арнаутович приходил в македонскую раздевалку и извинялся лично: «Мы пожали друг другу руки. Арнаутович извинился, и это с его стороны справедливый поступок».
Еще Арнаутович показывал жест «окей». Это тоже разжигание?
Конкретно этот жест «👌🏼» Арнаутович не комментировал. Но вокруг него тоже скандал.
Тут история вот в чем. С 2017 года анонимный форум 4chan в шутку продвигал теорию, будто жест «окей» – это на самом деле скрытая аббревиатура WP – White Power («власть белых»). Но пранк зашел слишком далеко, и сторонники правого движения стали всерьез использовать жест как свой символ. Его, например, показывал на суде Брентон Таррант, который убил 51 человека в двух новозеландских мечетях.
Американские правозащитные организации признали этот жест расистским, но уточняют, что не нужно навешивать клеймо расиста всем – жест в культуре появился с 19-го века и обозначает «хорошо, нормально». Сейчас он просто нежелателен. Например, разработчики Call of Duty убрали его из игры. Также его запрещено использовать в киберспортивных соревнованиях по Overwatch.
В какие еще истории попадал Арнаутович? Что о нем говорят тренеры?
- До 17 лет Арнаутович сменил шесть команд. Сам он называет себя говнюком и говорит, что иногда ему лучше молчать.
- Тренер, который работал с Арнаутовичем в детско-юношеской школе, десять лет назад говорил в интервью, что ему нужна помощь психолога: «Он страдает комплексом неполноценности. По игровым качествам он напоминает футболиста «Барселоны», но они не попадают в скандалы. В этом и разница».
- Жозе Моуринью коротко описал Арнаутовича (вместе они работали в «Интере»): «У него мозги ребенка. Его лучший друг – Марио Балотелли».
- В «Вердере» дрался с Сократисом Папастатопулосом на тренировке, называл клуб помойкой ( еще после поражения 0:6 выдал культовую фразу: «Вердер» – это жопа!») и постоянно нарушал ПДД, разгоняясь до 300 км в час на Lamborghini. Полицию тоже оскорблял.
- Ушел из «Сток Сити» в «Вест Хэм» и в матче против бывшей команды показал фанатам перекрещенные руки – они всю игру свистели против него.