Марко Арнаутович

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Арнаутович получил желтую карточку на второй минуте с Италией. На Евро-2020 он пропускал матч из-за оскорбления
#Марко Арнаутович
Футбол
Арнаутович не сыграет с Нидерландами на Евро. УЕФА дисквалифицировал его на один матч за оскорбления
#Марко Арнаутович
Футбол
УЕФА открыл дело против Арнаутовича после жалобы Северной Македонии. Она рассказала об оскорблении своего игрока
#Марко Арнаутович
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«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело и дисквалифицировал его на матч
#Марко Арнаутович
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
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50 главных трансферов лета
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