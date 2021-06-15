Марко Арнаутович

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«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело и дисквалифицировал его на матч
#Марко Арнаутович
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
50 главных трансферов лета
#АПЛ