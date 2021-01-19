«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели 50% акций «Вест Хэма» в январе 2010 года, в мае – еще 10%, а еще 25% Салливан купил летом 2013-го.
Как пишет Daily Mail, с зимы 2010-го «Вест Хэм» потратил 223 миллиона фунтов (примерно 250 миллионов евро) на одних только форвардов. Это 49 человек.
➡️ С кого все началось. В январе 2010-го «Вест Хэм» арендовал Мидо у «Мидлсбро». Мидо уже тогда начинал разъезды по арендам, и этап карьеры в «Вест Хэме» ничего не принес ни ему, ни клубу – девять матчей без голов. «Вест Хэм» в тот год едва не вылетел из АПЛ.
🔜 Первый форвард, приобретенный за деньги – Бенни Маккарти. Всего за 2,6 млн евро, но все равно впустую – он ничего не забил и с расстройства укатил домой в ЮАР.
💰 Самым дорогим стал Себастьен Аллер – «Вест Хэм» выложил за него «Айнтрахту» 50 миллионов евро. 14 голов в 54 матчах и продажа в «Аякс» через полгода, причем «Вест Хэм» не отбил даже половину затраченной суммы.
⚽️ Самый эффективный – Майкл Антонио: 42 гола за пять лет и сумма меньше десяти миллионов евро.
🔢 Череда хороших цифр: 34 гола забил Кэрролл, 24 – Сахо, 22 – Арнаутович, еще 17 – Хавьер Чичарито Эрнандес. Чичарито при этом именно в «Вест Хэме» забил 50-й гол в АПЛ и стал первым мексиканцем лиги с таким достижением.
🏆 19 мячей у Рикарду Важ Те. Самый важный из них – победный в финале плей-офф Чемпионшипа в 2012-м на 78-тысячном «Уэбли». Так «Вест Хэм» пробился в АПЛ.
🔝 Еще из известных игроков запомнились Андре Айю (12 голов), Валенсия (10) и Сарате (7).
🇷🇺 Помните Виктора Обинну в «Локо»? Туда он перешел как раз из «Вест Хэма», где забил восемь мячей. Еще три ассиста в матче против «МЮ» (4:0) – самое яркое воспоминание. Еще один бывший игрок РПЛ в «Вест Хэме» – Эммануэль Эменике. Ушел на полгода в 2016-м в аренду из «Фенербахче», сделал дубль в игре Кубка, да и уехал обратно.
🇺🇦 Кто-то еще мог говорить по-русски? Да, Андрей Ярмоленко, за которого «Вест Хэм» вывалил «Боруссии» 20 миллионов евро. Особенно хорошо все шло в начале прошлого сезона, когда он забил три мяча в четырех матчах. Сейчас их у него за клуб всего девять.
🔻 На отметке лишь в два гола остановились четыре примечательных игрока – помимо Эменике это Робби Кин, Карью и Йелавич.
🚫 А самые известные и без голов – Шамах, Петрич, Боррьелло, Дзадза. Плюс Мидо и Маккарти.
💫 За кого еще обидно из менее известных – за Тони Мартинеса. Прибыл из резерва «Валенсии», где зажигал в юношеской ЛЧ, а в команде U-23 «Вест Хэма» накидал 25 голов в 29 матчах. Вот только выхода на новый уровень не вышло – за главную команду поиграл в Кубке (и не забил), колесил по арендам (малоуспешно). А теперь он в «Порту».
🔥 Зато неожиданно хорош (ну, относительно) оказался не слишком известный Фредерик Пикьон с 11 голами. Это на 11 больше, чем Маккарти, Петрич или Дзадза.
Все 49 форвардов забили суммарно 289 голов. Вернее, только 28 из них, поскольку 21 игрок из этого списка ни одним мячом не отметился. При грубом подсчете «Вест Хэм» платил за каждый гол примерно по 800 тысяч евро.