«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔

Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели 50% акций «Вест Хэма» в январе 2010 года, в мае – еще 10%, а еще 25% Салливан купил летом 2013-го.

Как пишет Daily Mail, с зимы 2010-го «Вест Хэм» потратил 223 миллиона фунтов (примерно 250 миллионов евро) на одних только форвардов. Это 49 человек.

➡️ С кого все началось. В январе 2010-го «Вест Хэм» арендовал Мидо у «Мидлсбро». Мидо уже тогда начинал разъезды по арендам, и этап карьеры в «Вест Хэме» ничего не принес ни ему, ни клубу – девять матчей без голов. «Вест Хэм» в тот год едва не вылетел из АПЛ.

🔜 Первый форвард, приобретенный за деньги – Бенни Маккарти. Всего за 2,6 млн евро, но все равно впустую – он ничего не забил и с расстройства укатил домой в ЮАР.

💰 Самым дорогим стал Себастьен Аллер – «Вест Хэм» выложил за него «Айнтрахту» 50 миллионов евро. 14 голов в 54 матчах и продажа в «Аякс» через полгода, причем «Вест Хэм» не отбил даже половину затраченной суммы.