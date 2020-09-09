Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины
Джаррод Боуэн перешел из «Халла» в «Вест Хэм» в январе. Но нормально влиться в команду и адаптироваться не получилось – все испортил коронавирус. Когда сезон АПЛ приостановили, он полтора месяца просидел в Лондоне, а потом уехал к себе на родину в Леминстер.
Леминстер – небольшой 11-тысячный город на западе Англии. Боуэн же все детство провел в пригороде в семье фермеров. Его обычная работа летом в межсезонье была на картофельном поле и в огороде. Каждый день – подъем в 6 утра, 2-километровая поездка на машине до поля и работа до самого обеда. А дальше он тренировался.
Коронавирус и затянувшееся возобновление сезона подарили Боуэну шанс вспомнить детство. Из его интервью для Daily Mail:
«Я называю это тренировочным лагерем своего старика – папа Сэм постоянно участвовал в моей подготовке. До обеда я работал, а потом бегал по проселочным дорогам».
Этим летом в список упражнений его отец добавил еще одно: загружал тачку землей или навозом, и я бегал с ней. Как же это было тяжело. И ладно бы, если я просто носился с ней – папа заставлял меня загружать и разгружать ее».
Боуэн говорит, что нет в карьере человека важнее, чем его папа. В период карантина он достал у какого-то знакомого ненужные тракторные шины. До перезапуска сезона Боуэн перетаскивал их, во время предсезонки – реже.
Еще его отец каждый день выравнивал небольшой участок поля, чтобы тот мог побегать и поработать с мячом. Сам Боуэн говорил об это так:
«Земля на картофельных полях была настолько тяжелой и твердой, что после возвращения в расположение команды я почувствовал газон чем-то нежным и мягким. Это все – идеи папы. Я мог бы сказать ему: «Нет, я не буду тренироваться в таких условиях». Но он прав во всем. И мне было приятно тренироваться под его присмотром».
Еще несколько историй о роли отца Боэуна в карьере его сына:
• Он лично занимался трудоустройством сына в «Кардифф». Когда после 6-недельных просмотров Боуэну отказали, то он дозвонился до «Халла» и добился контракта для сына.
• Когда Боуэна позвали в «Вест Хэм», его отец на старом фургоне перевез все вещи в новый дом. Между Кингстоном-апон-Халлом и Лондоном 202 км. Отец Боуэна дважды возвращался за вещами.
• Сэм Боуэн присутствовал на всех важнейших матчах сына. Когда он забивал первый мяч за «Халл», тот побежал вниз по сектору, чтобы обнять Джаррода. В итоге больно упал и вывихнул ногу. «Его лодыжка была размером с два теннисных мяча», – вспоминал Джаррод Боуэн.
• Сэм Боуэн не любит вип-ложи, поэтому смотрит матчи рядом с обычными фанатами. Джаррод Боуэн забил за «Вест Хэм» через 15 минут после выхода в основе в первом домашнем матче за клуб. На эту игру отец приехал после работы на ферме – в дырявых ботинках и старом пальто.
«Однажды папа мог подписать контракт с «Вест Хэмом», но там что-то не получилось – он навсегда остался футболистом из любительских лиг. Он очень простой человек в плане мышления. Он всегда предпочтет работу на поле, чем поход в какое-то кафе. Мне передалась любовь к этому образу жизни.
Я каждое лето приезжал домой и помогал ему на полях. Когда я играл в юношеских командах «Халла» – да. Когда играл в Чемпионшипе – да. И даже сейчас, когда я играю против суперзвезд АПЛ – ничего не изменилось.
Какая разница, сколько я получаю. Я обычный деревенский парень, который половину жизни провел на этих полях, убирал картошку и таскал тележку с навозом».