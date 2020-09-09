Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины

Коронавирус и затянувшееся возобновление сезона подарили Боуэну шанс вспомнить детство. Из его интервью для Daily Mail:

«Я называю это тренировочным лагерем своего старика – папа Сэм постоянно участвовал в моей подготовке. До обеда я работал, а потом бегал по проселочным дорогам». Этим летом в список упражнений его отец добавил еще одно: загружал тачку землей или навозом, и я бегал с ней. Как же это было тяжело. И ладно бы, если я просто носился с ней – папа заставлял меня загружать и разгружать ее».

Боуэн говорит, что нет в карьере человека важнее, чем его папа. В период карантина он достал у какого-то знакомого ненужные тракторные шины. До перезапуска сезона Боуэн перетаскивал их, во время предсезонки – реже.

Еще его отец каждый день выравнивал небольшой участок поля, чтобы тот мог побегать и поработать с мячом. Сам Боуэн говорил об это так:

«Земля на картофельных полях была настолько тяжелой и твердой, что после возвращения в расположение команды я почувствовал газон чем-то нежным и мягким. Это все – идеи папы. Я мог бы сказать ему: «Нет, я не буду тренироваться в таких условиях». Но он прав во всем. И мне было приятно тренироваться под его присмотром».