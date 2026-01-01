Джаррод Боуэн

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Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины
#Джаррод Боуэн
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