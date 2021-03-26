Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в 15 лет играл в молодежке «Херефорда». Сейчас у него проблемы из-за одной записи в твиттере, сделанной тогда.
Боуэн ведет твиттер с мая 2012-го, в октябре того же года он неаккуратно поставил хэштег с расистским словом на букву «н». Твит уже удален, а английские медиа показывают скриншот, где закрывают это слово.
- Боуэн стыдится: «В 2012 году я был 15-летним ребенком и опубликовал оскорбительный твит, это был поступок незрелого человека. Хочу извиниться за неприемлемое содержание этого поста». Он заявил, что этот твит не отражает его ценностей и принципов.
- После «Херефорда» Боуэн шесть лет играл за «Халл», а в 2020-м перешел в «Вест Хэм». Реакция «Вест Хэма»: в клубе очень серьезное отношение к подобным вопросам, а с Боуэном уже проведен разговор.
- FA уже начала расследование в отношении Боуэна. Вернее, его твита в 15 лет в молодежке клуба из пятого по счету дивизиона Англии.
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На Daily Mail комментирующие новость в целом не очень позитивно оценили шаг FA:
- «Это слово постоянно звучит в рэпе. Может, оттуда набрался».
- «Единственное, в чем я разочарован, это в его грамотности». Ниже был еще один такой же комментарий, объясняющий, что вместо their («их») в твите надо писать they’re («они»).
- «Дальше игроки будут осуждены за мягкие игрушки, с которыми они спали младенцами в своих кроватках».
- «Почему бы не вернуться в то время, когда ему было два года, и он описался в кровати, а потом обвинить родителей в пренебрежительном поведении?»
- «15-летний парень сказал глупость. До этого момента такого никогда не было».
- «Твит от 2012 года. Кто ж там роется и раскапывает эти штуки?»
Все происходящее странно соотносится с тем, что можно увидеть, едва открыв твиттер Боуэна. Самый свежий пост датирован сентябрем 2020-го, в нем – красивая история.
За неделю до старта сезона игроки Боуэн поменял номер на майке с 17-го на 20-й. Отец одного из маленьких фанатов «Вест Хэма» с грустью рассказал, что только что подарил футболку сыну с номером 17 и фамилией Боуэн на спине, а менять ее на новую с 20-м номером фаншоп не хочет.
Боуэн отреагировал в твиттере: клуб обязательно вышлет сыну майку с номером 20. Через полчаса после этого «Вест Хэм» сообщил, что поменяет такие майки всем.