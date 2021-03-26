Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA

Все происходящее странно соотносится с тем, что можно увидеть, едва открыв твиттер Боуэна. Самый свежий пост датирован сентябрем 2020-го, в нем – красивая история.

За неделю до старта сезона игроки Боуэн поменял номер на майке с 17-го на 20-й. Отец одного из маленьких фанатов «Вест Хэма» с грустью рассказал, что только что подарил футболку сыну с номером 17 и фамилией Боуэн на спине, а менять ее на новую с 20-м номером фаншоп не хочет.

Боуэн отреагировал в твиттере: клуб обязательно вышлет сыну майку с номером 20. Через полчаса после этого «Вест Хэм» сообщил, что поменяет такие майки всем.