12-летний подросток арестован за расизм против игрока «Кристал Пэлас»

В день матча друг с другом клубы опубликовали совместное заявление в твиттере. «Кристал Пэлас» сослался на Заа и отписал, что это позор. «Мы с тобой, Уилф, и с кем-либо еще, кто подвергается такому насилию», – написал клуб в твиттере. «Астон Вилла» ретвитнула, пообещала помочь с расследованием и выдать фанату пожизненный запрет на посещение матчей.