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#Уилфрид Заа #Футбол #АПЛ #Астон Вилла #Кристал Пэлас

12-летний подросток арестован за расизм против игрока «Кристал Пэлас»

12 июля, 20:47
Александр Плеханов

твиттер «Кристал Пэлас»

Утром 12 июля Уилфрид Заа опубликовал скриншоты расистских сообщений от фаната «Астон Виллы». Они выглядят максимально жестоко.

В день матча друг с другом клубы опубликовали совместное заявление в твиттере. «Кристал Пэлас» сослался на Заа и отписал, что это позор. «Мы с тобой, Уилф, и с кем-либо еще, кто подвергается такому насилию», – написал клуб в твиттере. «Астон Вилла» ретвитнула, пообещала помочь с расследованием и выдать фанату пожизненный запрет на посещение матчей.

АПЛ тоже поддержала футболиста: «Такое поведение совершенно неприемлемо, как и дискриминация в любой форме».

Дальше включилась полиция – виновником оказался 12-летний подросток. «Нас предупредили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту. После изучения и проверки мы арестовали мальчика. Это 12-летний подросток из Солихалла. Спасибо всем, кто говорил об этом. Не будем терпеть расизм», – говорится в официальном сообщении.

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Все фото: dpa/Global Look Press
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