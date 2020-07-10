Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд

Сейчас Анри тренирует «Монреаль Импакт» из МЛС. Его клуб проиграл 0:1, а сам Анри запомнился акцией в поддержку акции Black Lives Matter. Анри стоял на одном колене 8 минут 46 секунд – именно столько полицейский душил афроамериканца Джорджа Флойда. Потом Флойд умер в больнице.

«Я сидел 8 минут и 46 секунд. Наверное, вы знаете причину. Это было просто для того, чтобы отдать дань уважения и оказать поддержку делу. В основном так, довольно просто», – объяснил Анри. В это время он был в футболке Black Lives Matter.

Анри встал на колено вместе со стартовым свистком.