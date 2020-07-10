Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
Сейчас Анри тренирует «Монреаль Импакт» из МЛС. Его клуб проиграл 0:1, а сам Анри запомнился акцией в поддержку акции Black Lives Matter. Анри стоял на одном колене 8 минут 46 секунд – именно столько полицейский душил афроамериканца Джорджа Флойда. Потом Флойд умер в больнице.
«Я сидел 8 минут и 46 секунд. Наверное, вы знаете причину. Это было просто для того, чтобы отдать дань уважения и оказать поддержку делу. В основном так, довольно просто», – объяснил Анри. В это время он был в футболке Black Lives Matter.
Анри встал на колено вместе со стартовым свистком.
До этого Анри уже высказывался против расизма: «Почему это все еще происходит в 2020 году? Почему расисты аплодируют любому представителю этнического меньшинства из их команды, но оскорбляют таких же людей на улицах? Почему не срабатывают все методы, которые мы используем, чтобы искоренить это из нашего общества?»