Монреаль

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Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
Хоккей
«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории
#Монреаль
Хоккей
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
#Кэри Прайс
Хоккей
Игрок «Монреаля» Друэн вернулся из больницы на стадион во время матча. Его увозили туда после попадания шайбы в голову
#Джонатан Друэн
Хоккей
«Монреаль» проиграл пять матчей подряд на старте сезона и пропустил 19 шайб. Летом он играл в финале Кубка Стэнли
#Монреаль
Хоккей
Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии
#Александр Романов
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Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Самый дорогой вратарь НХЛ отыграет сезон в шлеме киборга. Работа над ним заняла 250 часов 🤖
#Кэри Прайс
Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку
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#Кэри Прайс
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Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
#Тьерри Анри
Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
#Илья Ковальчук
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