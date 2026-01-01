Монреаль

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Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Самый дорогой вратарь НХЛ отыграет сезон в шлеме киборга. Работа над ним заняла 250 часов 🤖
#Кэри Прайс
Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку
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#Кэри Прайс
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Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
#Тьерри Анри
Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
#Илья Ковальчук