Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку

Кэри Прайс протащил «Монреаль» в основную сетку плей-офф НХЛ. Он стал одним из героев победной серии с «Питтсбургом» – таким, что Прайса хвалил даже Евгений Малкин. «Кэри Прайс сейчас, пожалуй, лучший вратарь в лиге. Забить ему нелегко», – говорил Малкин.

Кэри Прайс – самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ. Прошлым летом Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой» на 10 миллионов долларов в год. Прайс получает в «Монреале» еще на 500 тысяч больше.

Срок его контракта с «Монреалем» завершится в 2026 году, когда Прайсу будет 38 лет. В этом сезоне он рассматривал возможность обмена в другую команду, но остался и вывел «Монреаль» в плей-офф.

Если что, Прайс и сам умеет бросать по воротам: