Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» (2:1) в первом матче серии плей-офф. В матче было много событий: русский защитник Иван Проворов сделал ассист, вратарь «Филадельфии» Харт заставлял соперников падать. Главный герой матча – кипер «Монреаля» Кэри Прайс. Самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ отбил шайбу клюшкой, когда она летела в пустые ворота.
Это было так:
Кэри Прайс протащил «Монреаль» в основную сетку плей-офф НХЛ. Он стал одним из героев победной серии с «Питтсбургом» – таким, что Прайса хвалил даже Евгений Малкин. «Кэри Прайс сейчас, пожалуй, лучший вратарь в лиге. Забить ему нелегко», – говорил Малкин.
Кэри Прайс – самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ. Прошлым летом Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой» на 10 миллионов долларов в год. Прайс получает в «Монреале» еще на 500 тысяч больше.
Срок его контракта с «Монреалем» завершится в 2026 году, когда Прайсу будет 38 лет. В этом сезоне он рассматривал возможность обмена в другую команду, но остался и вывел «Монреаль» в плей-офф.
Если что, Прайс и сам умеет бросать по воротам:
И тащить так:
Кто-то реально видит шайбу? В самом моменте же вообще не видно, что происходит. Только на повторах и видны чудеса чудесные
Хоккеюги видят, это главное).