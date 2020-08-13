Кэри Прайс
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#Кэри Прайс #НХЛ #Хоккей #Монреаль

Самый дорогой вратарь НХЛ потащил бросок в пустые ворота, когда просто вытянул клюшку

13 августа, 11:40
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» (2:1) в первом матче серии плей-офф. В матче было много событий: русский защитник Иван Проворов сделал ассист, вратарь «Филадельфии» Харт заставлял соперников падать. Главный герой матча – кипер «Монреаля» Кэри Прайс. Самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ отбил шайбу клюшкой, когда она летела в пустые ворота.

Это было так:

Кэри Прайс протащил «Монреаль» в основную сетку плей-офф НХЛ. Он стал одним из героев победной серии с «Питтсбургом» – таким, что Прайса хвалил даже Евгений Малкин. «Кэри Прайс сейчас, пожалуй, лучший вратарь в лиге. Забить ему нелегко», – говорил Малкин.

Кэри Прайс – самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ. Прошлым летом Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой» на 10 миллионов долларов в год. Прайс получает в «Монреале» еще на 500 тысяч больше.

Срок его контракта с «Монреалем» завершится в 2026 году, когда Прайсу будет 38 лет. В этом сезоне он рассматривал возможность обмена в другую команду, но остался и вывел «Монреаль» в плей-офф. 

Если что, Прайс и сам умеет бросать по воротам:

И тащить так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (2)
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попкорный слуга
13 августа, 14:45

Кто-то реально видит шайбу? В самом моменте же вообще не видно, что происходит. Только на повторах и видны чудеса чудесные

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vladik12
13 августа, 15:34

Хоккеюги видят, это главное).

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