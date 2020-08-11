Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
Алексису Лафренье – 18 лет, сейчас он – фаворит предстоящего драфта НХЛ.
Первое серьезное упоминание о нем – титул лучшего новичка юниорской лиги Квебека (QMJHL) в составе клуба «Римуски» пару лет назад, тогда же – победа на Кубке Глинки/Гретцки. И крутой прорыв в 2020-м:
- Второй сезон подряд MVP лиги QMJHL.
- Второй раз подряд – игрок сезона в Канадской хоккейной лиге (CHL).
- Золото со сборной Канады на МЧМ-2020.
Что еще о нем нужно знать:
• В QMJHL Лафренье первым после Сидни Кросби забил больше 40 голов: 42 в дебютном сезоне. Статистика с каждым сезоном улучшается – сначала 80 очков, потом 105, а в последнем – 112, хотя игр было меньше.
• По манере игры сравнивается не с Кросби, а с Конором Макдэвидом за быстроту, высокую технику и умение читать игру. «Я не Кросби. Даже если буду смотреть и повторять за ним – только для того, чтобы стать лучше», – говорил сам Лафренье.
• Минусы – пока неидеальное катание, невынужденные удаления и склонность к травмам.
• Успехи за эти два года были не всегда. На фоне многих восторженных разговоров перед МЧМ-2019 сильно разочаровал на самом турнире – забил всего один гол, а сборная Канады вылетела с домашнего турнира уже в четвертьфинале. Но зато через год все получилось.
• Капитан «Римуски» Шарль-Эдуард Д'Астус говорил о нем: «Не у многих есть такой талант в этом возрасте. Жизнь становится проще с таким игроком в команде».
• Лафренье не слишком часто говорит о себе, зато что-то рассказывали родители в материалеThe Athletic. Например, как в неполные два года он перелистывал хоккейные журналы. Как носился по катку, который на заднем дворе сделал отец, как делал вмятины в стене, пробивая их маленькими шайбами и тренируя бросок. Как мама – фанатка хоккея – спрашивала у него номер Патрика Кэйна.
• Неподалеку от их дома жили братья Феликс и Симон Лафранс, а еще Натан Легаре. Все они – профессиональные хоккеисты и до сих пор общаются, гоняя по сети в NHL 19.
• Он давно работает с диетологом, что нетипично для игроков его возраста, и тщательно следит за рационом, особенно летом.
• В первый год занятий хоккеем он хотел поехать на Зимние игры в Квебеке, но не получил приглашения. Родители объяснили: есть два пути – дуться или доказать. А вышло так, что травмировался партнер по команде, и Лафренье поехал вместо него, хотя изначально не хотел ехать именно в таком качестве. Но хорошо проявил себя на турнире.
• Лафренье тренировался под руководством экс-игрока НХЛ Патрика Бойло: «Я не мог предсказать, что он станет первым пиком драфта. Но он был одним из тех, кто очень быстро усваивал информацию».
Лафренье родился в октябре 2001-го. Родись он в сентябре – мог бы быть на драфте-2019. По правилам НХЛ, в драфте участвуют хоккеисты, которым исполнится 18 лет не позднее 15 сентября того года, когда проходит драфт.
По итогам второго этапа лотереи первый драфт-пик получили «Нью-Йорк Рейнджерс». «Это невероятная команда с отличными игроками. Прекрасный город. Я счастлив», – заявил Лафренье. Раньше он выделил Панарина как главного игрока сезона: «Проводит просто нереальный год, он – один из лучших в лиге».