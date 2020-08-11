Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом

Алексису Лафренье – 18 лет, сейчас он – фаворит предстоящего драфта НХЛ.

Первое серьезное упоминание о нем – титул лучшего новичка юниорской лиги Квебека (QMJHL) в составе клуба «Римуски» пару лет назад, тогда же – победа на Кубке Глинки/Гретцки. И крутой прорыв в 2020-м:

Второй сезон подряд MVP лиги QMJHL.

Второй раз подряд – игрок сезона в Канадской хоккейной лиге (CHL).

Золото со сборной Канады на МЧМ-2020.

Что еще о нем нужно знать:

• В QMJHL Лафренье первым после Сидни Кросби забил больше 40 голов: 42 в дебютном сезоне. Статистика с каждым сезоном улучшается – сначала 80 очков, потом 105, а в последнем – 112, хотя игр было меньше.

• По манере игры сравнивается не с Кросби, а с Конором Макдэвидом за быстроту, высокую технику и умение читать игру. «Я не Кросби. Даже если буду смотреть и повторять за ним – только для того, чтобы стать лучше», – говорил сам Лафренье.

• Минусы – пока неидеальное катание, невынужденные удаления и склонность к травмам.

• Успехи за эти два года были не всегда. На фоне многих восторженных разговоров перед МЧМ-2019 сильно разочаровал на самом турнире – забил всего один гол, а сборная Канады вылетела с домашнего турнира уже в четвертьфинале. Но зато через год все получилось.