Белая семья хоккеиста удочерила темнокожую девочку. Рассказывают, как ходят в церковь для афроамериканцев и получают вопросы про маму-наркоманку

Кайли жила с мыслью об усыновлении детей. Это было ее убеждением. Она училась в колледже и работала в классе, где большинство детей были из приемных семей – тогда и поняла, что хочет защищать таких детей. С Джейккобом они посещали агентства по усыновлению и поняли, насколько мало информации дается белым родителям при усыновлении ребенка другой расы.

Слэвины познакомились с биологической матерью своей будущей дочери через агентство за пять недель. В таких случаях всегда есть вероятность, что мать не откажется от ребенка. Кайли заверила ее, что они примут любое ее решение, но очень не хотела услышать отказ. Кайли помнит это чувство: с новорожденным ребенком на руках она боялась, что мать передумает. Не передумала. Они с Джейккобом удочерили Эмерсин.

Когда гуляли втроем, возник инцидент, который сильно расстроил приемных родителей. В магазине кассир спросила их, удочерили ли они девочку? Кайли ответила утвердительно и услышала вопрос, принимала ли биологическая мать наркотики? После ответа «нет» Кайли и Джейккоб всю дорогу до дома задавались вопросами о расовых стереотипах.