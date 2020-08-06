Белая семья хоккеиста удочерила темнокожую девочку. Рассказывают, как ходят в церковь для афроамериканцев и получают вопросы про маму-наркоманку
The Athletic рассказал историю защитника «Каролины» Джейккоба Слэвина: как два белокожих родителя – он и его жена Кайли – удочерили новорожденную темнокожую девочку. С того времени они борются с расовыми стереотипами. Мы перевели основные моменты из материала The Athletic.
В 2012 году Слэвин – тогда еще просто перспективный 17-летний хоккеист из USHL – наткнулся на твиттер-аккаунт девушки Кайли, которая с увлечением рассказывала о своей христианской вере. Они много общались, хотя жили далеко друг от друга. «Он использовал бога как предлог, чтобы общаться со мной», – шутила Кайли. Слэвин даже не говорил о том, что выбран на драфте НХЛ.
Кайли жила с мыслью об усыновлении детей. Это было ее убеждением. Она училась в колледже и работала в классе, где большинство детей были из приемных семей – тогда и поняла, что хочет защищать таких детей. С Джейккобом они посещали агентства по усыновлению и поняли, насколько мало информации дается белым родителям при усыновлении ребенка другой расы.
Слэвины познакомились с биологической матерью своей будущей дочери через агентство за пять недель. В таких случаях всегда есть вероятность, что мать не откажется от ребенка. Кайли заверила ее, что они примут любое ее решение, но очень не хотела услышать отказ. Кайли помнит это чувство: с новорожденным ребенком на руках она боялась, что мать передумает. Не передумала. Они с Джейккобом удочерили Эмерсин.
Когда гуляли втроем, возник инцидент, который сильно расстроил приемных родителей. В магазине кассир спросила их, удочерили ли они девочку? Кайли ответила утвердительно и услышала вопрос, принимала ли биологическая мать наркотики? После ответа «нет» Кайли и Джейккоб всю дорогу до дома задавались вопросами о расовых стереотипах.
Слэвины много читают и смотрят фильмы на расовую тематику. В фейсбуке они следят за группой Валари Чавис – женщины, которая в детстве жила в районе белых и ходила в школу белых, а на выходных жила с матерью в районе черных. Существовать в обоих мирах ей было тяжело. Когда выросла – усыновила двоих детей из Эфиопии. В ее группе затрагиваются психологические вопросы и проходят обсуждения.
Почему это важно – рассказала юрист Мишель Хьюз, которая занимается вопросами усыновления в Чикаго. По ее словам, в белом пригороде может быть комфортно жить с белыми родителями, но все меняется, если ты – единственный темнокожий ребенок в нем. И приводит к тому, что люди спрашивают, почему он по расе не похож на родителей, почему настоящие родители отдали его на усыновление.
Осознают это и Джейккоб с Кайли. Они общаются с биологической матерью Эмерсин, которая пригласила их в свою церковь для темнокожих. «Мы совсем не против ходить в церковь для темнокожих, – сказала Кайли. – Мы б предпочли чувствовать себя там посторонними, только бы себя так не чувствовала Эмерсин».
Хьюз считает, что существует стереотип: каждый темнокожий человек происходит из бедной семьи. По ее мнению, биологические родители приемных детей бедны независимо от расы. Слэвины не называют людей расистами, но добиваются того, чтобы люди осознали свои предубеждения и в некоторых случаях фанатичные взгляды. Хотят, чтобы люди думали об этих вещах.
Они хотят больше детей, но их взгляды после удочерения Эмерсин изменились. Они совсем не жалеют, дело в другом – они сомневаются в самой системе. Но участвуют в различных программах, например, в той, которая борется за предоставление жилья детям и создает систему поддержки малообеспеченным семьям.
Они переубеждают людей, которые выступают против движения Black Lives Matter. «Мы не сразу к этому пришли, – рассказывала Кайли. – Вероятно, лет пять назад я бы подумала плохо о поступке Каперника, который встал на колено».
На что помимо цвета кожи обращают внимание в случае с Эмерсин – на цвет ее волос. «Видят темнокожего ребенка и спрашивают: «Что вы делаете с ее волосами?» Темнокожие друзья Слэвинов давали рекомендации, Кайли водила дочь к стилисту. Чтобы заплетать косы, она тренируется на манекене, потому что малышка не может усидеть на месте. Джейккоб сказал, что подумывает отвезти такой и в Торонто, чтобы тоже попрактиковаться.
Фанатов он уже осчастливил. 1 августа возобновилась НХЛ, а первую шайбу после рестарта забросил именно Слэвин. «Каролина» прошла «Рейнджерс» и будет дальше биться за Кубок Стэнли.