Джейккоб Слэвин

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Белая семья хоккеиста удочерила темнокожую девочку. Рассказывают, как ходят в церковь для афроамериканцев и получают вопросы про маму-наркоманку
#Джейккоб Слэвин
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