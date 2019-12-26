Озил спасает детей из разных стран. Новая цель – оплата тысячи операций

Тогда же Озил рассказал о команде BigShoe. Это растущая сеть любителей футбола и спорта, помогающая бедным детям с операциями и другими нуждами. В инстаграме BigShoe прямо сейчас 3638 подписчиков. Там рассказывается о благотворительной помощи со стороны разных игроков. Есть посты про Филиппа Лама, Антонио Рюдигера и Поля Погба.

Сразу несколько постов связаны с Озилом. «С 2014 года я поддерживаю фонд BigShoe, который помогает нуждающимся детям в операциях по всему миру. Вместе с BigShoe мы доставляем немецких и швейцарских врачей вместе с медицинским оборудованием в места, где дети не могут получить быстрое лечение», – рассказывал сам Озил.

Он объяснял, что в 2014 году поучаствовал в помощи для детей из Бразилии, страдавших от расщелины губы. В 2016-м Озил и Погба помогли африканским детям, у которых возникали проблемы с ранами от огня и косолапость. Сам BigShoe стартовал еще в 2006 году, когда в Германии проводили чемпионат мира по футболу. Проект получил известность во многом из-за участия Озила.