Озил спасает детей из разных стран. Новая цель – оплата тысячи операций
В последние месяцы игрок «Арсенала» Месут Озил был на виду из-за негативных новостей.
- На старте сезона Озил убегал от грабителей. Спас только Колашинац – его партнер по «Арсеналу».
- Потом Озил просто не попадал в состав «Арсенала», хотя тренировался и был здоров.
- Дальше – политический скандал: Озил обвинил Китай в притеснении уйгуров. Там отменили трансляцию игры «Арсенала» и везде убрали упоминания самого игрока.
Все это происходило с Озилом только во время этого сезона. До него случился скандальный уход из сборной Германии при полной потере высокого уровня игры. Теперь Месут Озил вообще может уехать в аренду в Турцию, где на него претендует «Фенербахче».
Спад в игре и сопутствующие скандалы никак не повлияли на другую сторону Озила. Его ближайшая цель – спасение тысячи детей.
Поменял подарки на благотворительность
7 июля 2019 года Месут Озил и Амине Гюльше сыграли свадьбу в Стамбуле. Перед этим Озил выпустил большое заявление в инстаграме:
«Фанаты спрашивали меня и друзей по поводу пожеланий и свадебных подарков. У профессионального футболиста есть привилегии, но я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, на поддержку особенного проекта. Он мне очень близок. Мы с Амине возьмем на себя расходы на операции для тысячи нуждающихся детей. Был бы счастлив, если бы в мире состоялось и много других процедур».
Тогда же Озил рассказал о команде BigShoe. Это растущая сеть любителей футбола и спорта, помогающая бедным детям с операциями и другими нуждами. В инстаграме BigShoe прямо сейчас 3638 подписчиков. Там рассказывается о благотворительной помощи со стороны разных игроков. Есть посты про Филиппа Лама, Антонио Рюдигера и Поля Погба.
Сразу несколько постов связаны с Озилом. «С 2014 года я поддерживаю фонд BigShoe, который помогает нуждающимся детям в операциях по всему миру. Вместе с BigShoe мы доставляем немецких и швейцарских врачей вместе с медицинским оборудованием в места, где дети не могут получить быстрое лечение», – рассказывал сам Озил.
Он объяснял, что в 2014 году поучаствовал в помощи для детей из Бразилии, страдавших от расщелины губы. В 2016-м Озил и Погба помогли африканским детям, у которых возникали проблемы с ранами от огня и косолапость. Сам BigShoe стартовал еще в 2006 году, когда в Германии проводили чемпионат мира по футболу. Проект получил известность во многом из-за участия Озила.
Летнее обещание Озила постепенно выполняется. На 2019 операций он уже потратился, но анонсировал много работы на 2020 год.
«Большое спасибо BigShoe за потрясающее сотрудничество в последние пару лет. Спасибо каждому приглашенному на свадьбу гостю, поклоннику и последователю, который внес вклад в этот проект. Отдельное спасибо всем удивительным международным медицинским командам, которые в этом участвуют», – пишет Озил.
В июле Озил вспомнил о победе Германии на ЧМ-2014. И опять заговорил о благотворительности: «Медали и трофеи напоминают нам о прошлых победах. Эти дети, тем не менее, напоминают мне, что наш триумф на Кубке мира был больше, чем простой наградой. Особенно важны здоровые и счастливые дети. В жизни нет ничего лучше, чем помогать другим!».
В 2014 году при участии Озила необходимое лечение получили 34 ребенка. «Арсенал» косвенно тоже поучаствовал в благотворительных начинаниях Озила. Тот приглашал детей-инвалидов в свой личный бокс, где те могли увидеть его домашние матчи за «Арсенал». «Обычно я не люблю говорить об этом. Я родом из прошлого, где ты не хвастаешь хорошими делами, которые делаешь. Это скромность», – тогда объяснял Озил.
Теперь он поменялся и рассказывает о добрых делах в своем инстаграме, куда подписаны более 21 миллиона человек. От этого всем явно стало только лучше.