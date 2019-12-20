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#Кельн #Футбол #Бундеслига #Месут Озил

«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал

20 декабря 2019, 12:24
Александр Плеханов
  • Дэрил Мори из «Хьюстона» обострил отношения c Китаем одним твитом. Итог: «Хьюстон» перестали показывать и везде забанили в Китае.
  • Месут Озил из «Арсенала» обострил отношения с Китаем одним постом в инстаграме. Итог: пострадала репутация «Арсенала», самого Озила везде забанили.
  • «Кельн» мог обострить отношения с Китаем одним решением и интервью клубного представителя, но теперь максимально сглаживает ситуацию. Что будет с ним?

В 2016 году Германия и Китай подписали пятилетнее соглашение о передаче знаний в футболе. По нему предполагалось открытие академии в Шеньяне при участии «Кельна» за 2 миллиона евро. Когда к этому уже готовились, неожиданно выступил с отказом президент «Кельна» Вернер Вольф, который объяснил это текущей спортивной ситуацией. Он не исключил спонсорство или другие формы партнерства, но без открытия академии.

Президент «Кельна» Вернер Вольф (по центру)

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Под спортивной ситуацией все поняли именно скандал вокруг слов Озила. Бывший президент «Кельна» и глава фанатского совета Стефан Мюллер-Ремер прямо высказал, что в Китае не соблюдают права человека. Поэтому «Кельн» вообще не должен вкладывать туда деньги, а лучше пусть просто уйдет с рынка. «Китай в спорте нам не нужен. Они возьмут наши спортивные новинки», – сказал Мюллер-Ремер.

Официально «Кельн» сразу дистанцировался от слов Мюллера-Ремера. Вольф объяснил, что это частное мнение, которое не отражает общую позицию членов клуба. Здесь почти повторилось поведение «Арсенала» в отношении Озила. В «Кельне» объясняют развитие ситуации с академией перераспределением приоритетов и ресурсов – изначально проект академии заморозили еще летом, но объявили о расформировании только сейчас.

Мюллер-Ремер имеет влияние в клубном совете, поэтому ситуация все равно накладывается на случай с Озилом. Громкое высказывание о правах человека заметил представитель МИД Китая Гэн Шуан. «Замечания этого немца – обычная чепуха», – отреагировал Шуан. Yahoo News проанализировал реакцию фанатов на все эти события. Для «Кельна» хорошего в этом мало – на него просто наезжают все.

www.imago-images.de/Global Look Press

Некоторые пользователи твиттера критикуют «Кельн» за поклонение Китаю и предательство своего человека. Китайские пользователи соцсети Weibo все еще бомбят на Мюллера-Ремера – его считают человеком, ответственным за позицию клуба. При этом всю информацию по «Кельну» и академии дает газета Kölner Stadt-Anzeiger – на нее ссылаются СМИ по всему миру. Сам «Кельн» опубликовал только одно официальное заявление.

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