«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал

Под спортивной ситуацией все поняли именно скандал вокруг слов Озила. Бывший президент «Кельна» и глава фанатского совета Стефан Мюллер-Ремер прямо высказал, что в Китае не соблюдают права человека. Поэтому «Кельн» вообще не должен вкладывать туда деньги, а лучше пусть просто уйдет с рынка. «Китай в спорте нам не нужен. Они возьмут наши спортивные новинки», – сказал Мюллер-Ремер.

Официально «Кельн» сразу дистанцировался от слов Мюллера-Ремера. Вольф объяснил, что это частное мнение, которое не отражает общую позицию членов клуба. Здесь почти повторилось поведение «Арсенала» в отношении Озила. В «Кельне» объясняют развитие ситуации с академией перераспределением приоритетов и ресурсов – изначально проект академии заморозили еще летом, но объявили о расформировании только сейчас.

Мюллер-Ремер имеет влияние в клубном совете, поэтому ситуация все равно накладывается на случай с Озилом. Громкое высказывание о правах человека заметил представитель МИД Китая Гэн Шуан. «Замечания этого немца – обычная чепуха», – отреагировал Шуан. Yahoo News проанализировал реакцию фанатов на все эти события. Для «Кельна» хорошего в этом мало – на него просто наезжают все.