«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал
- Дэрил Мори из «Хьюстона» обострил отношения c Китаем одним твитом. Итог: «Хьюстон» перестали показывать и везде забанили в Китае.
- Месут Озил из «Арсенала» обострил отношения с Китаем одним постом в инстаграме. Итог: пострадала репутация «Арсенала», самого Озила везде забанили.
- «Кельн» мог обострить отношения с Китаем одним решением и интервью клубного представителя, но теперь максимально сглаживает ситуацию. Что будет с ним?
В 2016 году Германия и Китай подписали пятилетнее соглашение о передаче знаний в футболе. По нему предполагалось открытие академии в Шеньяне при участии «Кельна» за 2 миллиона евро. Когда к этому уже готовились, неожиданно выступил с отказом президент «Кельна» Вернер Вольф, который объяснил это текущей спортивной ситуацией. Он не исключил спонсорство или другие формы партнерства, но без открытия академии.
Под спортивной ситуацией все поняли именно скандал вокруг слов Озила. Бывший президент «Кельна» и глава фанатского совета Стефан Мюллер-Ремер прямо высказал, что в Китае не соблюдают права человека. Поэтому «Кельн» вообще не должен вкладывать туда деньги, а лучше пусть просто уйдет с рынка. «Китай в спорте нам не нужен. Они возьмут наши спортивные новинки», – сказал Мюллер-Ремер.
Официально «Кельн» сразу дистанцировался от слов Мюллера-Ремера. Вольф объяснил, что это частное мнение, которое не отражает общую позицию членов клуба. Здесь почти повторилось поведение «Арсенала» в отношении Озила. В «Кельне» объясняют развитие ситуации с академией перераспределением приоритетов и ресурсов – изначально проект академии заморозили еще летом, но объявили о расформировании только сейчас.
Мюллер-Ремер имеет влияние в клубном совете, поэтому ситуация все равно накладывается на случай с Озилом. Громкое высказывание о правах человека заметил представитель МИД Китая Гэн Шуан. «Замечания этого немца – обычная чепуха», – отреагировал Шуан. Yahoo News проанализировал реакцию фанатов на все эти события. Для «Кельна» хорошего в этом мало – на него просто наезжают все.
Некоторые пользователи твиттера критикуют «Кельн» за поклонение Китаю и предательство своего человека. Китайские пользователи соцсети Weibo все еще бомбят на Мюллера-Ремера – его считают человеком, ответственным за позицию клуба. При этом всю информацию по «Кельну» и академии дает газета Kölner Stadt-Anzeiger – на нее ссылаются СМИ по всему миру. Сам «Кельн» опубликовал только одно официальное заявление.