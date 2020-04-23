Имя в честь Элвиса Пресли, детство без пропавшего отца, слова о нелюбви к России. Он заменил Бобровского и сразу наставил рекордов в НХЛ
Элвис Мерзликин – новое имя в НХЛ с этого сезона. Год назад он подписал однолетний контракт новичка с «Коламбусом», в октябре дебютировал с 2:7 от «Питтсбурга», выходил примерно раз в четыре матча, а с нового года сменил травмированного Йоонаса Корписало.
И пошло:
- В январе – три шатаута и четыре победы в последних четырех матчах;
- В феврале – победа в шестом матче подряд, это рекорд для вратарей-новичков «Коламбуса»;
- Потом четвертый шатаут и первое место по ним вместе с кипером Хеллибаком из «Виннипега»;
- Дальше – пятый шатаут в восьми матчах, и он – четвертый вратарь-новичок в истории НХЛ с такими показателями.
С кем возникает первая же ассоциация, если узнать имя вратаря? Так и есть – парня назвали в честь легендарного певца. «Папе очень нравился Элвис Пресли, поэтому и назвали. Мама рассказывала, что он постоянно его слушал», – подтвердил хоккеист.
У него нет любимых композиций – все-таки старая музыка, но как-то с мамой на Рождество он танцевал под одну из песен. Обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн однажды привел сравнение: «Для группы Элвиса было проблемой не потеряться на сцене на фоне яркого пения своего лидера. Элвис из «Коламбуса», напротив, тянет своих парней наверх»
Однажды Мерзликин так и отпраздновал успех.
Это была радость от победы над «Вегасом» (3:0), где Мерзликин отразил 27 бросков. Успех он посвятил отцу: «Мне кажется, он помог мне сверху».
Элвис рос без отца. Ему было три года, а брату – десять, когда он пропал без вести, и его до сих пор не нашли. Отец был бизнесменом и владел мебельным цехом. В августе 1998-го уехал на встречу и не вернулся.
«Когда Элвис спрашивал, говорила, что папа работает в Москве. После 10 лет, когда пропавших без вести перестают искать, я сказала Элвису, что отец больше не приедет домой, что, скорее всего, он умер. Мальчик к этому времени уже привык жить без папы, поэтому пережил это нормально...», – рассказывала мама.
Но были очень трудные времена. Она продала все вещи, которые могла. Дети одевались в поддержанную одежду. Все жили очень бедно. «Если я тут сижу как хоккеист, я думаю, что самая большая благодарность – это ей, что она выдержала. Она самая сильная женщина, которую я знаю, и которую я буду любить до конца своей жизни!» – говорил Мерзликин.
Хоккейную карьеру построить тоже было сложно. Мама вышла замуж в Швейцарии, и Мерзликин играл в школе «Лугано», но после развода матери вернулся в Латвию: «Я был как гадкий утенок, которого никто не хотел видеть. В школе я даже не играл, а только тренировался. Со скамейки наблюдал за играми, никто не хотел даже доверить мне один матч. Поэтому в Латвии мне некому сказать спасибо».
В Швейцарию Мерзликин уехал обратно в 15 лет и там закрепился. На драфте 2014-го его выбрал «Коламбус», но подвинуть из ворот Сергея Бобровского было нереально. Мерзликин набирался опыта в швейцарской лиге. Весной 2019-го он сказал, что хочет получить швейцарское гражданство, чтобы жить в Лугано, но не в ближайшее время, а позже.
Негатива к родине нет: «Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное». За Латвию вратарь играл на молодежных чемпионатах и на четырех взрослых ЧМ.
Но негатив был к России, пошумело интервью в 2017-м. «Мне не нравится Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. Почему не нравится? Не знаю, как-то некомфортно. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень», – откровенничал он на ЧМ-2017.
Слова Мерзликина вызвали негативную реакцию, пришлось отвечать: «Знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь – я не то имел в виду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ, – сказал Мерзликин. – Моя мечта - Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками».
С русскими хоккеистами – свои взаимоотношения.
Панарин. На ЧМ-2016 Россия выиграла 4:0 у Латвии, Панарин забил в самом конце и пошутил после матча: «Сейчас какую-то подледную забил, вратарь немного лоханулся». «Хочу посмотреть, может быть, и в этом лоханусь, – через год улыбаясь отвечал Мерзликин. – Артемий — отличный игрок. Хочу, чтобы и Панарин показал отличную игру, и у меня все получилось. Хоккей — это развлечение».
Овечкин. «Мне было бы интересно сыграть против него, жаль, что он не приедет. В прошлом году было так, что мы сыграли с Россией и он уже потом приехал. Я из-за этого очень расстроился. Хотел бы проверить на себе его вантаймеры, проверить, сколько мне не хватает до этого уровня».
Бобровский. Его Мерзликин называл одним из любимых вратарей. И стал его сменщиком в этом году.
Кучеров. «У него не получился бросок, когда он мне забивал? Я его хотел спросить, но он не такой дружелюбный».
Задоров. Мерзликин на ЧМ-2019 применил силовой прием против противника. Его спросили, что если такое же сделает Задоров? «Придется ему отвечать. Это был мой первый силовой прием, а так меня никто трогать не будет. Если понадобится сделать так, как в матче со Швейцарией, то понадобится».
В соцсетях у Мерзликина много фотографий с путешествий. Ему нравится Дубай из-за архитектуры, ему интересно в Греции, ему важно было побывать в Рио, где есть статуя Христа. Еще он знает пять языков – это итальянский, английский и испанский помимо русского и латышского.
Семь голов в стартовой игре, ни одной победы в десяти матчах, спуск в АХЛ. «Некоторые партнеры по команде даже не подавали Элвису руку», – слова матери. Первый сезон в НХЛ начинался для Мерзликина дико тяжело. Но он перетерпел, и все получилось.
«Ненавижу, когда я не могу что-то достать, я буду делать все невозможное, чтобы достать это. И мне все равно, чего это стоит или сколько надо ждать, но я все равно это сделаю».