Имя в честь Элвиса Пресли, детство без пропавшего отца, слова о нелюбви к России. Он заменил Бобровского и сразу наставил рекордов в НХЛ

Элвис Мерзликин – новое имя в НХЛ с этого сезона. Год назад он подписал однолетний контракт новичка с «Коламбусом», в октябре дебютировал с 2:7 от «Питтсбурга», выходил примерно раз в четыре матча, а с нового года сменил травмированного Йоонаса Корписало.

И пошло:

В январе – три шатаута и четыре победы в последних четырех матчах;

В феврале – победа в шестом матче подряд, это рекорд для вратарей-новичков «Коламбуса»;

Потом четвертый шатаут и первое место по ним вместе с кипером Хеллибаком из «Виннипега»;

Дальше – пятый шатаут в восьми матчах, и он – четвертый вратарь-новичок в истории НХЛ с такими показателями.

С кем возникает первая же ассоциация, если узнать имя вратаря? Так и есть – парня назвали в честь легендарного певца. «Папе очень нравился Элвис Пресли, поэтому и назвали. Мама рассказывала, что он постоянно его слушал», – подтвердил хоккеист.

У него нет любимых композиций – все-таки старая музыка, но как-то с мамой на Рождество он танцевал под одну из песен. Обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн однажды привел сравнение: «Для группы Элвиса было проблемой не потеряться на сцене на фоне яркого пения своего лидера. Элвис из «Коламбуса», напротив, тянет своих парней наверх»

Однажды Мерзликин так и отпраздновал успех.