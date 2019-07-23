Этот хоккеист поджигает задницы и сеет важное. Тут все: провокации, юмор, драка с Малкиным, история любви и борьба с расизмом

Карл Суббан рассказывал, что с момента переезда в Канаду влюбился в «Монреаль». Поэтому и радовался, когда именно «Монреаль» задрафтовал Пи-Кея. Главное расстройство наступило в момент перехода Суббана в «Нэшвилл». Отец не просто временно изменил симпатии, но и вынужденно привык, что сын будет играть против навсегда любимого «Монреаля».

«Я болею хоккеем уже 47 лет. В день переезда в Канаду стал фанатом «Монреаля». «Хабс» – большая часть моей жизни, они помогли мне тут обустроиться. Все забыть будет тяжело», – рассказывал Карл Суббан. Он все детство учил сыновей хоккею, но настраивал на «Монреаль». Привыкнуть получилось довольно скоро – и здесь помогла история уже с Малкольмом Суббаном.

В декабре 2017-го Пи-Кей и Малкольм впервые сыграли друг с другом в официальном матче. Карл Суббан был на скамейке «Нэшвилла», но переоделся в свитер «Вегаса». По буллитам матч выиграл «Вегас», а Малькольм Суббан отбил 41 бросок. Забавно, что отец все детство отговаривал Малкольма от идеи быть вратарем, но в 12 лет тот поставил ультиматум.

Пи-Кей Суббан против отца никогда не шел. В детстве он помогал ему с воспитанием Малкольма и Джордана, а заодно проверял на них собственные хоккейные навыки. Пи-Кей их просто уничтожал и совсем не жалел. «Он не любит проигрывать. Если такое случалось, он делал все, чтобы мы почувствовали себя проигравшими, хотя это было не так», – говорил о нем Малкольм.

Всю жизнь в семье Пи-Кея Суббана говорили о спорте, поэтому и девушку он себе выбрал из спорта. Об их отношениях с горнолыжницей Линдси Вонн заговорили весной 2018-го, а уже летом они официально все рассказали. Однажды Линдси пригласили на символическое вбрасывание в матче «Нэшвилла» и «Миннесоты». Суббан в тот момент очень необычно на нее посмотрел.