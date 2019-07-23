Этот хоккеист поджигает задницы и сеет важное. Тут все: провокации, юмор, драка с Малкиным, история любви и борьба с расизмом
Зачем мы все это написали?
В этом тексте не будет хоккейной тактики и скучных объяснений о том, почему весь ближайший год вы должны смотреть матчи «Нью-Джерси». Да, Пи-Кей Суббан теперь играет там. И да, мы посмотрели на него из-за выходки в День независимости США. Вместе с горнолыжницей Линдси Вонн, с которой встречается Суббан, они опубликовали фото в женских купальниках.
Такую вещь пара делает уже второй год подряд, а в 2018-м Суббан даже устраивал голосование, кому из них больше идет. Победил он. За этой лирикой скрывается важное: темнокожий Суббан играет на топ-уровне, постоянно мутит что-то необычное, борется с расизмом, а еще так всех бесит, что ему готовы навалять каждую минуту. Все это реально сочетается в одном человеке.
В НХЛ сложно найти еще одну звезду, которую одновременно и сильно ненавидят, и превозносят после каждого удачного матча. Одним своим появлением Суббан собирал канадские стадионы, а в 2014-м вообще стал самым упоминаемым хоккеистом НХЛ в твиттере. Мы изучили жизнь и карьеру Суббана и поняли, как человек с вечными противоречиями вырос в такую большую фигуру.
Суббан сделал карьеру на ненависти
В октябре 2014-го Пи-Кей Суббан пришел на шоу Tout le monde en parle. Там он неожиданно рассказал, что специально пукает у собственных ворот – так Суббан злит соперников. Для этого Суббан пьет кофе перед игрой, чтобы настроить собственный желудок. Все это забавно сочетается с тем, что в 2014 году Суббан был самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ.
Суббана постоянно включают в разные рейтинги ярких хоккеистов. Естественно, по ненависти он всегда был в числе первых. Когда его меняли из «Монреаля» в «Нэшвилл», он честно сказал, что это происходило не по хоккейным причинам: «Думаю, все дело в моем характере».
Его всегда характеризовали весельчаком со странностями, но если Суббан серьезно настроен на матч, ждите бойню. В остальных случаях он может без проблем танцевать прямо во время раскатки, а потом выкладывать это в инстаграм. Из-за одного из таких танцев на NBC Суббана сравнили с клоуном. Теперь понимаете, почему у Суббана такая испорченная репутация?
Отдельная тема – взаимоотношения Суббана и Кросби. Однажды Сид сказал, что у Пи-Кея воняет изо рта. На следующий матч Суббан принес целую сумку с ополаскивателями. Кросби потом даже оправдывался, что Суббан придумал все сам. Это было во время финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом». Если и выводить соперников из себя, то так.
Совсем не уважает Суббана и Малкин. Однажды они подрались (просто потолкались), когда Суббан приехал на помощь к партнеру Экхольму. Суббан тогда говорил, что Малкин обругал его на русском языке. Понять несколько слов канадец смог – в «Монреале» он играл с Андреем Марковым. Только вместо полноценной драки вышли объятия – в этом тоже стиль Суббана.
Хоккейный эксперт Дон Черри обычно и сам творит что-то дикое или просто обзывает всех подряд. По Суббану и его неудачным силовым приемам цитата Черри выглядит максимально точной характеристикой – так думают почти все, кто нормально следит за НХЛ. «Заканчивай с этим, а то люди подумают, что у тебя задница вместо головы!» – говорил Черри.
Суббан стал хоккеистом из-за отца. И это важно
Отец Суббана иммигрировал в Канаду с Карибских островов. Всю жизнь он увлекался футболом и крикетом, но с переездом влюбился в хоккей. Естественно, что все его три сына сразу знали, где окажутся дальше. Пи-Кей Суббан в итоге выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду, Малкольм Суббан играет в воротах «Вегаса», а Джордан Суббан пробивается в НХЛ через систему «Торонто».
Карл Суббан рассказывал, что с момента переезда в Канаду влюбился в «Монреаль». Поэтому и радовался, когда именно «Монреаль» задрафтовал Пи-Кея. Главное расстройство наступило в момент перехода Суббана в «Нэшвилл». Отец не просто временно изменил симпатии, но и вынужденно привык, что сын будет играть против навсегда любимого «Монреаля».
«Я болею хоккеем уже 47 лет. В день переезда в Канаду стал фанатом «Монреаля». «Хабс» – большая часть моей жизни, они помогли мне тут обустроиться. Все забыть будет тяжело», – рассказывал Карл Суббан. Он все детство учил сыновей хоккею, но настраивал на «Монреаль». Привыкнуть получилось довольно скоро – и здесь помогла история уже с Малкольмом Суббаном.
В декабре 2017-го Пи-Кей и Малкольм впервые сыграли друг с другом в официальном матче. Карл Суббан был на скамейке «Нэшвилла», но переоделся в свитер «Вегаса». По буллитам матч выиграл «Вегас», а Малькольм Суббан отбил 41 бросок. Забавно, что отец все детство отговаривал Малкольма от идеи быть вратарем, но в 12 лет тот поставил ультиматум.
Пи-Кей Суббан против отца никогда не шел. В детстве он помогал ему с воспитанием Малкольма и Джордана, а заодно проверял на них собственные хоккейные навыки. Пи-Кей их просто уничтожал и совсем не жалел. «Он не любит проигрывать. Если такое случалось, он делал все, чтобы мы почувствовали себя проигравшими, хотя это было не так», – говорил о нем Малкольм.
Всю жизнь в семье Пи-Кея Суббана говорили о спорте, поэтому и девушку он себе выбрал из спорта. Об их отношениях с горнолыжницей Линдси Вонн заговорили весной 2018-го, а уже летом они официально все рассказали. Однажды Линдси пригласили на символическое вбрасывание в матче «Нэшвилла» и «Миннесоты». Суббан в тот момент очень необычно на нее посмотрел.
Суббан занимается благотворительностью и борется с расизмом
Сейчас Суббана считают самым переоцененным хоккеистом НХЛ. Такой опрос среди самих игроков проводило издание The Athletic. 23% хоккеистов проголосовали за Суббана – естественно, что на их мнение повлияли его выходки вне хоккея. Сам Суббан хочет, чтобы однажды про него сняли фильм с Дензелом Вашингтоном в главной роли.
В образе Суббана много отрицательных моментов, но есть и положительное. На него с разных сторон всегда давили из-за расизма – Суббан ни разу не прогнулся. БИЗНЕС Online писал целый материал о том, как из-за Суббана уволили президента любительского футбольного клуба. Просто тот принял его за чернокожего разносчика пива. Потом не помогли даже извинения.
Каждый любитель хоккея в Нэшвиле по-разному ассоциировал себя с Суббаном все время его выступления за команду. Пи-Кей ведет собственное шоу на ютубе, где показывает, что черные никак не отличаются от белых. Например, он поехал навестить собственную семью и показал их жизнь изнутри.
У Суббана очень хороший инстаграм
Мы уже несколько раз рассказывали о странной традиции, которая ведет к поражению. Делаешь фото с Дрейком – проигрываешь матч. Суббан подстраховался и сфоткался в момент, когда его «Нэшвилл» уже давно вылетел из Кубка Стэнли.
Да, Суббан мощно ведет социальные сети. В августе 2017-го он стал первым канадским хоккеистом, который перешел отметку в миллион подписчиков в твиттере. Для хоккеистов это большой успех – во всех социальных сетях на них подписываются не так массово.
Здесь Суббан единственный из всей команды поцеловал маленькую девочку – она приветствовала хоккеистов «Нэшвилла» и желала им удачи.
Зацените голос Суббана, когда он разговаривает с собственными собаками. Похоже на сцену из ужастика.
Усиление для «Нью-Джерси» лучше всего описал вице-президент команды Мартин Бродер: «Мы хорошо сработали – выиграли лотерею драфта, выбрали Хьюза, а затем получили Суббана. И все это случилось за 48 часов. Это здорово. Теперь о нас говорят все». «Нью-Джерси» обменял Суббана на двух защитников и два пика на драфте – считайте, что они не отдали ничего.
«Нэшвилл» объяснил сделку чисткой зарплатной ведомости – контракт Суббана на 9 миллионов долларов в год будет действовать еще три сезона. Даже так сложно уложить в голове, что такого монументального хоккеиста просто махнули в другую команду. Теперь папе придется снова менять клубные предпочтения, а Суббану – опять бороться за Кубок Стэнли. Он, готов, а вы?
Тут вообще без комментариев.
В 2017-м Суббан устроил сюрприз для жителей, когда загримировался под старика. Так он приглашал людей на хоккей под Рождество. Акция удалась, а в этом милом старичке совсем не узнавали звездного хоккеиста. В твиттере он поблагодарил за помощь всех, кто поучаствовал в этой акции. Эти шесть минут видео реально стоят того.
Вонн позвали не зря – в карьере она выигрывала Олимпиаду и Кубок Мира. Суббан же потом выкручивался в комментариях. «Эти твои штаны… Из-за них у меня такой взгляд. Прости, похоже, я тебя снова смутил».
Суббан – автор одного из главных пожертвований в истории канадского спорта. В 2015-м он отдал детской больнице Монреаля 10 миллионов долларов. В честь Суббана там назвали холл, а сам он обязался сотрудничать с ее фондом еще семь лет. Одно пояснение: на момент пожертвования Суббан еще не думал об обмене из «Монреаля».
Тогда же Суббан рассказал, почему отдал столько денег: «Верю, что в жизни тебя определяют не достижения, а действия в адрес других. Я просто играю в хоккей, но однажды я больше не буду хоккеистом. Я просто буду тем, кто играл в хоккей. Так что я хочу, чтобы люди меня запомнили еще что-то, кроме моего хоккейного прошлого».
Очередной обмен Суббана – главная странность лета
Темнокожих хоккеистов всегда было мало, а до звездного уровня добирались единицы. Пи-Кей Суббан нарушил все традиции и опять удивил. Он приходил в НХЛ мальчиком, которого в 2007-м выбрали только во втором раунде драфта под общим 43 номером. Сейчас Суббана считают главным атакующим защитником НХЛ, но этим летом странно обменяли в «Нью-Джерси».