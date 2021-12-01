Нью-Джерси
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«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ
#Нью-Джерси
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«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
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Овечкин забил «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по выездным голам в НХЛ
#Александр Овечкин
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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ
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Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Этот хоккеист поджигает задницы и сеет важное. Тут все: провокации, юмор, драка с Малкиным, история любви и борьба с расизмом
#Пи-Кей Суббан
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