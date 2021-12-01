Джек Хьюз
НХЛ
Нью-Джерси
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
7 часов назад
Новый контракт Джека Хьюза с «Нью-Джерси» активируется с сезона-2022/23. Предыдущий – истекает в этом сезоне, после него игрок мог стать ограниченно свободным агентом.
«Я бы не хотел играть где-то еще, и мы действительно строим что-то особенное. Я верю в то, что мы здесь делаем, и у нас есть отличный шанс добиться успеха в течение длительного времени», – сказал Хьюз после подписания контракта.
- За восемь лет Хьюз заработает $64 миллиона. Из них два – подписной бонус.
- В этом сезоне он провел в НХЛ три матча и набрал три очка (2+1). Хьюз пропустил 17 игр из-за вывиха плеча.
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