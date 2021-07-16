Нью-Джерси
Михаил Мальцев
Колорадо Эвеланш
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ
6 часов назад
Михаил Мальцев стал игроком «Колорадо». «Нью-Джерси» обменял его на защитника Райана Грейвза и право выбора во втором раунде драфта-2021.
- Мальцеву 23 года, он играет нападающего. Прошлый сезон был для него дебютным в НХЛ. Он впервые вышел на лед 31 января 2021 года.
- Всего у него 33 матча в регулярном чемпионате и девять очков (шесть голов и три ассиста). «Нью-Джерси» занял седьмое место в Восточном дивизионе и не вышел в плей-офф.
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