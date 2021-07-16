Нью-Джерси
Михаил Мальцев
Колорадо Эвеланш
Поделиться:
Комментарии:
0
#Нью-Джерси #Колорадо Эвеланш #Михаил Мальцев

«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ

6 часов назад

Михаил Мальцев стал игроком «Колорадо». «Нью-Джерси» обменял его на защитника Райана Грейвза и право выбора во втором раунде драфта-2021.

  • Мальцеву 23 года, он играет нападающего. Прошлый сезон был для него дебютным в НХЛ. Он впервые вышел на лед 31 января 2021 года.
  • Всего у него 33 матча в регулярном чемпионате и девять очков (шесть голов и три ассиста). «Нью-Джерси» занял седьмое место в Восточном дивизионе и не вышел в плей-офф.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Нью-Джерси»
Еще по теме
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Солитер и пинг-понг на льду – так диктор «Колорадо» развлекается с проектором во время перерывов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Нью-Джерси
#Колорадо Эвеланш
#Михаил Мальцев