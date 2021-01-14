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#Колорадо Эвеланш #НХЛ #Хоккей

Солитер и пинг-понг на льду – так диктор «Колорадо» развлекается с проектором во время перерывов

5 часов назад

Диктор «Колорадо» Конор Макгахи в перерыве матча с «Сент-Луисом» раскладывал пасьянс. И выводил процесс с помощью проектора прямо на лед. Делал он это специально и показывал игру в твиттере с подписью: «Я тут разложу пасьянс, пока в матче перерыв».

Один фанат попросил Макгахи показать момент, когда пасьянс складывается. Вот так это выглядит на хоккейной арене.

Во время другого перерыва Макгахи таким же способом развлекался с пинг-понгом.

Макгахи умеет странно проводить время. Например, в марте (когда хоккей был отменен из-за пандемии) он комментировал бои кошек.

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