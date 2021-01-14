Солитер и пинг-понг на льду – так диктор «Колорадо» развлекается с проектором во время перерывов

Диктор «Колорадо» Конор Макгахи в перерыве матча с «Сент-Луисом» раскладывал пасьянс. И выводил процесс с помощью проектора прямо на лед. Делал он это специально и показывал игру в твиттере с подписью: «Я тут разложу пасьянс, пока в матче перерыв».