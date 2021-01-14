Колорадо Эвеланш
НХЛ
Хоккей
Солитер и пинг-понг на льду – так диктор «Колорадо» развлекается с проектором во время перерывов
5 часов назад
Диктор «Колорадо» Конор Макгахи в перерыве матча с «Сент-Луисом» раскладывал пасьянс. И выводил процесс с помощью проектора прямо на лед. Делал он это специально и показывал игру в твиттере с подписью: «Я тут разложу пасьянс, пока в матче перерыв».
Один фанат попросил Макгахи показать момент, когда пасьянс складывается. Вот так это выглядит на хоккейной арене.
Во время другого перерыва Макгахи таким же способом развлекался с пинг-понгом.
Макгахи умеет странно проводить время. Например, в марте (когда хоккей был отменен из-за пандемии) он комментировал бои кошек.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые