Мужик верно поставил на победителей НХЛ и НБА два года подряд, сидя на диване друга – букмекеры предлагают ему деньги, чтобы он больше НЕ играл

В 2020 году он сделал такие ставки:

Камару Усман побьет Хорхе Масвидаля на UFC 251 – угадал;

«Лейкерс» станут чемпионами НБА – угадал;

«Лос-Анджелес Доджерс» – победитель мировой серии. Ставка прошла;

«Тампа» возьмет второй Кубок Стэнли – и здесь все верно.

Коэффициент тогда составлял 2600 к 1, но он победил. Спустя год Флинн повторил чемпионский экспресс и снова угадал всех победителей. Он поставил на «Рэмс», что они возьмут Супербоул – угадал. Он поставил на победу «Голден Стэйт» – снова верно.

Как и в своем предыдущем пари, он выбрал рандомный бой в UFC – поставил на Исраэля Адесанью в поединке против Роберта Уиттакера. Плюс Флинн поставил на победу Джорджии в финале студенческих соревнований по американскому футболу – угадайте, удачная ли ставка (спойлер: да)? Завершил экспресс он ставкой на победу «Колорадо» в Кубке Стэнли.

Все это происходило в ноябре-2021 в доме его друга. Тот отговаривал его ставить на «Колорадо» и «Голден Стэйт», но Флинн не послушал. Флинн позже объяснял, почему он выбирал неочевидные варианты для ставок: «Я предпочитаю ставки на таланты. Талант и немного сюжета, немного мести или немного дополнительной мотивации – это делает пари интереснее. Все ставки я сделал, сидя на диване друга».

Что было дальше:

Таннер Флинн сделал ставку (как и в прошлом году) через букмекерскую контору FanDuel. После победы «Рэмс» компания предлагала ему 20 тысяч долларов за преждевременный отказ от ставки. Тот не согласился;

Флинн подстраховывался: он поставил 2,5 тысячи долларов на победу «Тампы» и проиграл;

Итоговый выигрыш Флинна – 34 тысячи долларов. На этот экспресс он поставил 25 долларов.

Вот отчет FanDuel перед победой «Колорадо»: