Мужик верно поставил на победителей НХЛ и НБА два года подряд, сидя на диване друга – букмекеры предлагают ему деньги, чтобы он больше НЕ играл
«Колорадо» – обладатель Кубка Стэнли. Несколько фактов вокруг этого триумфа:
- Это первая победа в Кубке Стэнли с 2001 года;
- Это третий Кубок Стэнли в истории «Колорадо»;
- Для генменеджера «Колорадо» Джо Сакика это третья победа в Кубке Стэнли. Он побеждал с «Колорадо» в двух амплуа (как игрок и руководитель);
- Джаред Беднар стал первым тренером, который выиграл НХЛ, АХЛ и ECHL.
Вокруг победы «Колорадо» есть масса счастливых фанатов. Но, возможно, один самых счастливых людей никак не связан с «Колорадо». Таннер Флинн – парень, который просто увлекается ставками. Это хобби появилось у Флинна от его отца: тот, когда сын был маленьким, рассказал: а) Как ставить; б) Как правильно выбирать события для ставок. Спустя двадцать лет после этого Флинн закрепил советы отца двумя успешными экспрессами, которые принесли ему не только тучу денег, но и мировую славу.
В 2020 году он сделал такие ставки:
- Камару Усман побьет Хорхе Масвидаля на UFC 251 – угадал;
- «Лейкерс» станут чемпионами НБА – угадал;
- «Лос-Анджелес Доджерс» – победитель мировой серии. Ставка прошла;
- «Тампа» возьмет второй Кубок Стэнли – и здесь все верно.
Коэффициент тогда составлял 2600 к 1, но он победил. Спустя год Флинн повторил чемпионский экспресс и снова угадал всех победителей. Он поставил на «Рэмс», что они возьмут Супербоул – угадал. Он поставил на победу «Голден Стэйт» – снова верно.
Как и в своем предыдущем пари, он выбрал рандомный бой в UFC – поставил на Исраэля Адесанью в поединке против Роберта Уиттакера. Плюс Флинн поставил на победу Джорджии в финале студенческих соревнований по американскому футболу – угадайте, удачная ли ставка (спойлер: да)? Завершил экспресс он ставкой на победу «Колорадо» в Кубке Стэнли.
Все это происходило в ноябре-2021 в доме его друга. Тот отговаривал его ставить на «Колорадо» и «Голден Стэйт», но Флинн не послушал. Флинн позже объяснял, почему он выбирал неочевидные варианты для ставок: «Я предпочитаю ставки на таланты. Талант и немного сюжета, немного мести или немного дополнительной мотивации – это делает пари интереснее. Все ставки я сделал, сидя на диване друга».
Что было дальше:
- Таннер Флинн сделал ставку (как и в прошлом году) через букмекерскую контору FanDuel. После победы «Рэмс» компания предлагала ему 20 тысяч долларов за преждевременный отказ от ставки. Тот не согласился;
- Флинн подстраховывался: он поставил 2,5 тысячи долларов на победу «Тампы» и проиграл;
- Итоговый выигрыш Флинна – 34 тысячи долларов. На этот экспресс он поставил 25 долларов.
Вот отчет FanDuel перед победой «Колорадо»:
Сам Флинн говорит:
«Это невероятно. Мои друзья и члены семьи, которые знают об этом пари, постоянно пишут мне. Один из моих приятелей написал мне: «Чувак, ты будешь зарабатывать больше меня каждый год из-за двух ставок».