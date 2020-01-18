Новая форма «Лос-Анджелеса» – это стиль и вдохновение военными самолетами

Как объясняют такой дизайн:

Небольшое изменение клубного герба вдохновлено боевыми полосами на самолетах.

Косые углы – отсылка к архитектуре Академии ВВС.

Mayor's Manor пишет, что дизайн шлема вдохновлен военным самолетом P-51 Mustang. На шлеме есть наклейка с его маркировкой.

«У нас всегда есть долгосрочный взгляд на то, что мы хотим сделать с такой формой. Когда мы попадаем в эти специальные игры – Stadium Series или им подобные – всегда стараемся мыслить креативнее. Это одноразовые комплекты, поэтому мы стараемся сделать что-то особенное», – сказал главный операционный директор AEG Sports Келли Чизмен.

«Колорадо» тоже показал новую форму, но здесь отсылки другие. Комплект связан с культурой местного ландшафта, хотя элементы углового дизайна тоже отсылают к Академии ВВС.