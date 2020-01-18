Новая форма «Лос-Анджелеса» – это стиль и вдохновение военными самолетами
«Лос-Анджелес» и «Колорадо» 15 февраля сыграют матч на открытом воздухе. 17 января «Лос-Анджелес» показал уникальную форму – ее придумали совместно с adidas и НХЛ специально для этой игры Stadium Series. В видео из твиттера есть много сравнений хоккеистов и самолетов. От «Лос-Анджелеса» форму представлял капитан команды Анже Копитар.
Впервые в истории традиционная игра на открытом воздухе пройдет на стадионе Falcon, принадлежащем Академии ВВС США. Отсюда и множество отсылок к самолетам, которые есть в дизайне и в представлении. «Лос-Анджелес» готовил необычную форму заранее – первые идеи появились еще год назад, когда клуб даже не знал о своем участии в подобном матче.
Как объясняют такой дизайн:
- Небольшое изменение клубного герба вдохновлено боевыми полосами на самолетах.
- Косые углы – отсылка к архитектуре Академии ВВС.
- Mayor's Manor пишет, что дизайн шлема вдохновлен военным самолетом P-51 Mustang. На шлеме есть наклейка с его маркировкой.
«У нас всегда есть долгосрочный взгляд на то, что мы хотим сделать с такой формой. Когда мы попадаем в эти специальные игры – Stadium Series или им подобные – всегда стараемся мыслить креативнее. Это одноразовые комплекты, поэтому мы стараемся сделать что-то особенное», – сказал главный операционный директор AEG Sports Келли Чизмен.
«Колорадо» тоже показал новую форму, но здесь отсылки другие. Комплект связан с культурой местного ландшафта, хотя элементы углового дизайна тоже отсылают к Академии ВВС.