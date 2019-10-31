Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды

Комплект формы разработан в сотрудничестве с adidas и Palace. Palace – популярный бренд среди скейтбордистов. Директор «Ювентуса» по продажам Джорджо Риччи считает такую форму хорошим слиянием футбола и моды. «Мы хотели удивить людей, выйдя на матч в таких футболках – это плод сотрудничества с миром скейтбординга».

Бренд появился в 2010 году. Его создатель Лев Танжу увлекался скейтбордингом и сначала организовал бренд по производству скейтбордов, причем бизнес очень быстро развился: за 2,5 года он набрал большую популярность в Лондоне.

Но была и другая мечта. «Мне нравится английская одежда и всякие странные шутки, которые случаются только здесь, типа сходок футбольных хулиганов, – рассказывал Танжу. – Мне захотелось сделать что-то очень британское. И, конечно, посотрудничать с Umbro и Reebok — марками, которые я носил, когда был ребенком».