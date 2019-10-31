Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды
В 10-м туре Серии А «Ювентус» с трудом обыграл «Дженоа» 2:1 – победный гол с пенальти на последней минуте забил Криштиану Роналду. По поводу справедливости пенальти сейчас спорят в соцсетях, но обращают внимание и на форму, в которой сыграл «Юве».
Клуб не анонсировал ее появление, но все зрители заметили, что логотип спонсора, а также номер и фамилии стали видны гораздо лучше – они выделяются кислотно-зеленым цветом. «Ювентус» рассказал о задумке уже после матча.
Комплект формы разработан в сотрудничестве с adidas и Palace. Palace – популярный бренд среди скейтбордистов. Директор «Ювентуса» по продажам Джорджо Риччи считает такую форму хорошим слиянием футбола и моды. «Мы хотели удивить людей, выйдя на матч в таких футболках – это плод сотрудничества с миром скейтбординга».
Бренд появился в 2010 году. Его создатель Лев Танжу увлекался скейтбордингом и сначала организовал бренд по производству скейтбордов, причем бизнес очень быстро развился: за 2,5 года он набрал большую популярность в Лондоне.
Но была и другая мечта. «Мне нравится английская одежда и всякие странные шутки, которые случаются только здесь, типа сходок футбольных хулиганов, – рассказывал Танжу. – Мне захотелось сделать что-то очень британское. И, конечно, посотрудничать с Umbro и Reebok — марками, которые я носил, когда был ребенком».
В 2012-м совместно с Umbro была выпущена лимитированная серия футболок и курток, потом было сотрудничество с Reebok и выпуск кроссовок, а вскоре подключился и adidas. Бренд вышел за пределы мира скейтбординга, что только радовало Танжу: «Не каждый может кататься на доске, зато каждый может надеть футболку».
В Palace все отмечали логотип. Сам Танжу изначально задумывал его выделить: «Я сказал фабрике: «Можете ли вы сделать логотип как можно больше, чтобы он был на всю спину рубашки». Думаю, я довольно яркий человек».
Дизайн лого получился простым и современным, но при этом еще и узнаваемым.
Еще один принцип – не использовать звезд шоу-бизнеса ради пиара своей марки. Да, в вещах Palace можно было заметить Дрейка или Рианну, но за одежду они платили. «Я с удовольствием дарю наши вещи друзьям-скейтерам, но не поп-звездам и их стилистам», – говорил Танжу.
Что касается спорта, то у Palace есть одна модель, которая выполнена в стиле формы сборной Германии с победного для нее чемпионата мира-1990. А в прошлом году Palace совместно с adidas выпустил теннисную коллекцию.
Теперь засветился и «Ювентус».