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У Италии новая форма. Символизирует возрождение, давний матч с Аргентиной и молодых игроков
07 октября 2019, 21:10
Последнее поражение сборной Италии было еще в сентябре 2018-го. Тогда итальянцы проиграли Португалии в Лиге наций. В 2019-м у команды серия из шести побед подряд в отборе на Евро. Вот прекрасные результаты итальянцев:
- Италия – Финляндия – 2:0
- Италия – Лихтенштейн – 6:0
- Греция – Италия – 0:3
- Италия – Босния и Герцеговина – 2:1
- Армения – Италия – 1:3
- Финляндия – Италия – 1:2
На игру с Грецией итальянцы выйдут в новой форме. Ее делали на основе комплекта из 1954 года. Единственный раз сборная Италии играла в таком же зеленом цвете против Аргентины (2:0). Форму подготовила Puma.
На официальном сайте федерации футбола Италии пишут, что она символизирует новую эру сборной, где главную роль играют молодые игроки. Рисунки на форме отсылают к эпохе Ренессанса.
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