У Италии новая форма. Символизирует возрождение, давний матч с Аргентиной и молодых игроков

Последнее поражение сборной Италии было еще в сентябре 2018-го. Тогда итальянцы проиграли Португалии в Лиге наций. В 2019-м у команды серия из шести побед подряд в отборе на Евро. Вот прекрасные результаты итальянцев:

Италия – Финляндия – 2:0

Италия – Лихтенштейн – 6:0

Греция – Италия – 0:3

Италия – Босния и Герцеговина – 2:1

Армения – Италия – 1:3

Финляндия – Италия – 1:2

На игру с Грецией итальянцы выйдут в новой форме. Ее делали на основе комплекта из 1954 года. Единственный раз сборная Италии играла в таком же зеленом цвете против Аргентины (2:0). Форму подготовила Puma.

На официальном сайте федерации футбола Италии пишут, что она символизирует новую эру сборной, где главную роль играют молодые игроки. Рисунки на форме отсылают к эпохе Ренессанса.