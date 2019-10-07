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#Италия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #одежда

У Италии новая форма. Символизирует возрождение, давний матч с Аргентиной и молодых игроков

07 октября 2019, 21:10
Александр Плеханов

Последнее поражение сборной Италии было еще в сентябре 2018-го. Тогда итальянцы проиграли Португалии в Лиге наций. В 2019-м у команды серия из шести побед подряд в отборе на Евро. Вот прекрасные результаты итальянцев:

  • Италия – Финляндия – 2:0
  • Италия – Лихтенштейн – 6:0
  • Греция – Италия – 0:3
  • Италия – Босния и Герцеговина – 2:1
  • Армения – Италия – 1:3
  • Финляндия – Италия – 1:2

На игру с Грецией итальянцы выйдут в новой форме. Ее делали на основе комплекта из 1954 года. Единственный раз сборная Италии играла в таком же зеленом цвете против Аргентины (2:0). Форму подготовила Puma. 

На официальном сайте федерации футбола Италии пишут, что она символизирует новую эру сборной, где главную роль играют молодые игроки. Рисунки на форме отсылают к эпохе Ренессанса.

Федерация футбола Италии

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