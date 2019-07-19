«Хаддерсфилд» выпустил форму с огромной рекламой. На самом деле клуб обманул всех и борется за чистоту футболок
Пару дней назад «Хаддерсфилд» представил форму на сезон-2019/20. На ней, помимо традиционных голубых полосок, появилась еще одна – диагональная, белая. На ней была размещена реклама ирландской букмекерской конторы Paddy Power. Той самой, которая была на трусах Никласа Бендтнера во время празднования гола в ворота Португалии на Евро-2012.
В комментариях к твиту накопилось море хейта. Причина для этого была: реклама перекрывала почти всю лицевую часть майки, а логотип «Хаддерсфилда» сместился в центр. По регламенту ФА: реклама на майках не должна занимать больше 110 квадратных сантиметров, но там было нарушение этого правила.
Вот так подписчики реагировали на это.
Через пару дней после презентации «Хаддерсфилд» выдал еще один релиз джерси – на этот раз уже настоящий. На новых майках вообще не было титульного спонсора.
Paddy Power же поддержал клуб и разместил шутливое видео.
В нем компания сначала говорит о том, что «Хадерсфилд» должен выпустить форму с революционно большой рекламой, а вместо номеров игроков сделать коэффициенты на то, сможет ли футболист забить в следующем матче.
Но ролик заканчивается на такой фразе: «Воу! Футбольная форма – не билборд. Поэтому так выглядит реальная форма «Хаддерсфилда» на новый сезон». Еще Paddy Power заявила, что не спонсировала «Хаддерсфилд», но реклама на контору будет размещена на тренировочной форме клуба. Саму же шутку с футболками она использовала для привлечения внимания к вопросу, касающемуся чистоты футбольных форм.
«Реклама на футболках зашла слишком далеко. Мы понимаем, что спонсоры очень важны, но футболка – священная вещь. Мы призываем всех спонсоров присоединиться к акции и отдать футболки фанатам. Мы, как спонсор, знаем свое место. И оно не должно быть на ваших футболках», – говорит исполнительный директор Paddy Power Виктор Коркоран.
Фото на плашке: ФК «Хаддерсфилд»