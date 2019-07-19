«Хаддерсфилд» выпустил форму с огромной рекламой. На самом деле клуб обманул всех и борется за чистоту футболок

В нем компания сначала говорит о том, что «Хадерсфилд» должен выпустить форму с революционно большой рекламой, а вместо номеров игроков сделать коэффициенты на то, сможет ли футболист забить в следующем матче.

Но ролик заканчивается на такой фразе: «Воу! Футбольная форма – не билборд. Поэтому так выглядит реальная форма «Хаддерсфилда» на новый сезон». Еще Paddy Power заявила, что не спонсировала «Хаддерсфилд», но реклама на контору будет размещена на тренировочной форме клуба. Саму же шутку с футболками она использовала для привлечения внимания к вопросу, касающемуся чистоты футбольных форм.

«Реклама на футболках зашла слишком далеко. Мы понимаем, что спонсоры очень важны, но футболка – священная вещь. Мы призываем всех спонсоров присоединиться к акции и отдать футболки фанатам. Мы, как спонсор, знаем свое место. И оно не должно быть на ваших футболках», – говорит исполнительный директор Paddy Power Виктор Коркоран.

Фото на плашке: ФК «Хаддерсфилд»