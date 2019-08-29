Уэстбрук выпустил коллекцию одежды − под стиль Южной Калифорнии

♥ У звезды НБА Расселла Уэстбрука есть собственный бренд Honor The Gift. Под ним выходят футболки, шорты, кепки, панамы, свитшоты, худи и другая одежда, ориентированная на городскую среду западных штатов.

♥ Уэстбрук вырос в Калифорнии, поэтому все его коллекции регулярно отсылают к атмосфере американского побережья Тихого океана.

♥ Первая коллекция от Honor The Gift вышла осенью 2017-го. Сейчас появилась новая серия, которая называется Concrete Jungle.

♥ Цена товаров − от 48 до 120 долларов. Панамы уже раскупили!