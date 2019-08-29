Расселл Уэстбрук
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#Расселл Уэстбрук #НБА #баскетбол #одежда #Хьюстон

Уэстбрук выпустил коллекцию одежды − под стиль Южной Калифорнии

29 августа 2019, 15:29

У звезды НБА Расселла Уэстбрука есть собственный бренд Honor The Gift. Под ним выходят футболки, шорты, кепки, панамы, свитшоты, худи и другая одежда, ориентированная на городскую среду западных штатов. 

Уэстбрук вырос в Калифорнии, поэтому все его коллекции регулярно отсылают к атмосфере американского побережья Тихого океана. 

Первая коллекция от Honor The Gift вышла осенью 2017-го. Сейчас появилась новая серия, которая называется Concrete Jungle. 

 Цена товаров от 48 до 120 долларов. Панамы уже раскупили!

 

Все фото: The Coplex со ссылкой на Publicist
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