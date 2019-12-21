«Ювентус» представил форму с фамилиями на арабском языке. Для разработки позвали художника

Суперкубок Италии опять отбивается от традиций этого турнира в других странах. «Ювентус» и «Лацио» играют за трофей в середине сезона, так еще и сам матч вынесен в Саудовскую Аравию. «Ювентус» подстроился под необычные условия и подготовился к игре не только на поле. Клуб показал уникальную форму под игру Суперкубка.

Основные отличия от обычной – фамилии игроков написаны на арабском языке. Номера украсили арабской вязью (если присмотреться, то она заметна внутри цифр). Один из директоров «Ювентуса» Джорджио Риччи рассказал, что через эту форму «Ювентус» соотносит себя с традиционным видом искусства и подчеркивает близость с фанатами по всему миру.

«Арабская культура основана на гордости и страсти. По таким же принципам живут футбольные команды, игроки и болельщики во всем мире. Каллиграфия является одной из самых древних традиций нашего мира, а футбол играет все более важную роль в обществе. Дизайн сочетает в себе два явления», – подчеркивает художник саудовско-марокканской каллиграфии Шакер Кашгари.

«Ювентус» и adidas специально пригласили Кашгари для участия в разработке формы. У себя в инстаграме художник показал ее ближе и отметил, что ему было приятно сотрудничать с футбольным клубом.